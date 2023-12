Rumor insistente: WWE se transmitirá en TNT y TBS: ¿Qué pasará con AEW?

En el episodio de Raw del 27 de noviembre estuvieron ausentes Nick Khan y Triple H, por un lado el presidente de WWE y por el otro el jefe creativo y director de contenido. La razón la comentamos en nuestra nota a propósito del tema:

Resumido así nomás están en negociaciones por los derechos de transmisión de Raw, SmackDown y NXT. Palabras más palabras menos: una cadena de televisión donde presentar su contenido. Pues bien, tal parece que están cerca de cerrar un nuevo acuerdo.

Esto último según WrestleWorld, que en la siguiente publicación de X dejó caer la exclusiva:

**EXCLUSIVE**

We’re being told that RAW’s next TV deal has either been completed or extremely close to being completed and is expected to be announced before January 2024.

Last we heard the top 3 bidders, in order, for the rights are..

– Warner Bros. Discovery (Looking at… pic.twitter.com/kiggF9VGGL

— WrestleWorld (@ItsWrestleWorld) November 28, 2023