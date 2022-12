WWE tenía un plan diferente para Damage CTRL

En la reciente edición de WWE SummerSlam, Dakota Kai hizo su regreso a la WWE luego de que fuera despedida hace unos meses atrás, y lo hizo junto a Bayley e Iyo Sky, para formar la agrupación Damage CTRL, la cual ha protagonizado una rivalidad con Bianca Belair durante los últimos meses. Actualmente Dakota e Iyo son las Campeonas de Parejas.

► Damage CTRL iba a ser un «All NXT»

La idea de comenzar una facción con Bayley y Dakota Kai no era nueva pues, puesto que esto estaba en los planes desde que esta última estaba en NXT, pero simplemente no vio la luz porque Vince McMahon no lo quiso.

Dakota Kai fue entrevistada recientemente en el podcast Getting Over. Allí, la Campeona de Parejas WWE reveló la idea original de Damage CTRL que Bayley compartió con ella.

“Cuando me mencionó la idea por primera vez un par de años antes, éramos yo, Candice LeRae y Tegan Nox. Esas eran las que estaban desde el principio. Y obviamente las cosas que pasaron desde entonces hasta ahora, todo cambia”.

Dakota Kai también agregó que habría una versión actualizada de Damage CTRL con varias Superestrellas de NXT (en ese entonces). Junto a ella, surgieron los nombres de Iyo Sky, Alba Fyre y Raquel Rodríguez, pero esa idea tampoco prosperó.

Tras caer en Survivor Series WarGames, Damage CTRL está actualmente involucrado en una rivalidad con Candice LeRae y Becky Lynch, quien volvió la semana pasada y fue la responsable de su derrota en el reciente evento premium.