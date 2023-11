«WWE o mi familia»: Lena Yada recueda su despido

Lena Yada llegó a la WWE para audicionar para el Diva Search 2005 y llegó al Top 30. Lo hizo de nuevo en 2007 y llegó a los octavos de finales y se coloco tercera en la competencia. En el 22 de octubre en la edición de Raw se convirtió en la sexta concursante eliminada.

Ese mismo año, a pesar de no haber tenido más éxito en el programa, firmó un contrato. Debutaría en la televisión el 4 de enero de 2008, en SmackDown, como entrevistadora backstage. Con los meses, también se desenvolvería como valet y Diva de ECW. Antes de ser despedida el 10 de noviembre.

I'm glad Lena Yada cleared it up that she left WWE to take care of her father cause for the longest it's been she was released when she was about to start wrestling. pic.twitter.com/ggY1RL3gBv

— Melina Is The Queen 👑 (@SimplyMelinaFan) November 19, 2023