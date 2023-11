Henry Cejudo mantiene sus críticas a la celebración del título interino de Tom Aspinall. Cejudo se burló de Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) por romper a llorar tras derrotar a Sergei Pavlovich y reclamar el cinturón interino de los pesos pesados en UFC 295.

Daniel Cormier salió en defensa de Aspinall. Dijo que al igual que Cejudo, Aspinall trabajó toda su vida por un objetivo y que debería estar emocionado después de lograr tal hazaña en poco tiempo.

«Henry Cejudo, hombre, me gusta el tipo», dijo Cormier en su canal de YouTube. «Me cae bien. Pero este tío nunca ha estado más equivocado. Henry dijo: ‘Tom Aspinall no debería haber sido tan emotivo para convertirse en el campeón. No es el verdadero cinturón’. No es justo. Henry Cejudo se convirtió en el campeón de la UFC porque es un atleta tremendo y él es sólo un ganador. Él es sólo un ganador. Pero Henry Cejudo no fue preparado para ser campeón de la UFC.

«Henry Cejudo fue preparado para ser el campeón olímpico de lucha libre, y lo hizo. Y cuando lo hizo, lloró. y estaba emocionado y él era el campeón y se sentía como si hubiera logrado el mundo. Eso es lo que hizo Tom Aspinall. ¿Por qué? Porque es todo lo que ha estado entrenando para hacer… Interino o no, están envolviendo 12 libras de oro alrededor de su cinturón. Así que se emocionó. Eso se siente tan real para él como esa medalla de oro olímpica puesta alrededor del cuello de Henry Cejudo en Beijing».

Cejudo respondió a Cormier por comparar su medalla de oro olímpica con el título interino de Aspinall, diciendo que no se puede poner los dos elogios en la misma frase.

«Así que hombre de DC, estás destrozando a tu compañero de equipo olímpico», dijo Cejudo en Twitter. «Te pusiste en contra del mejor atleta de combate de todos los tiempos. ¿Pero sabes qué, DC? Me encanta. Si yo ganara una medalla de plata olímpica, ¿crees que me verías corriendo por ahí? ¿Crees que me verías llorando? ¿Crees que querría coger esa bandera americana y representarnos a todos?

«Un cinturón interino sólo significa que eres el aspirante número 1, y para todos los blandos a los que no les gusta eso -incluido Tom Aspinall porque sí, diré esto, fue demasiado. Guarden esas lágrimas. Guarda esas lágrimas para si puedes vencer a un tipo como Jon Jones. Si realmente puedes vencer al más grande de todos los tiempos y decir que eres un campeón del mundo. En primer lugar, felicitaciones a Tom. Pero, al mismo tiempo eres el contendiente número 1. Los cinturones interinos no significan nada. No significan nada. «