Si WWE coronará en Night of Champions a un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo es en gran medida debido a Roman Reigns, el actual Campeón Universal Indiscutible. La nula intención de separar los dos títulos que tiene en su poder, el calendario a tiempo parcial del luchador samoano que hace que no sea un habitual de los programas semanales, que haya dejado de tener combates en ellos, e incluso que no defienda su reinado en todos los Eventos Premium en Vivo, como ocurrió en Backlash… Las razones son varias.

> Roman Reigns vuelve a house shows

Y si no aparece en televisión mucho menos va a hacerlo en los house shows. De hecho, en 2023 solo luchó en uno camino a WrestleMania 39. Para encontrar el anterior tenemos que irnos hasta septiembre de 2022. No obstante, WWE.com anuncia que el Jefe Tribal será reconocido en WWE Live este próximo sábado en un evento no televisado WWE Supershow realizado en el Crown Complex en Fayetteville, Carolina del Norte. El sitio web de la arena además se suma a la información de la compañía con el siguiente anuncio:

“¡GRANDES NOTICIAS PARA WWE Supershow aquí en el Crown Coliseum! ¡Reconozca a su Jefe Tribal este sábado 20 de mayo en Fayetteville! ¡Vea el regreso de Roman Reigns al Crown Coliseum por primera vez en más de 4 años!“.

Roman Reigns luchó dos veces en este escenario. La primera fue ante Braun Strowman en un house show el 21 de julio de 2017. La segunda fue ante Dolph Ziggler en el SmackDown del 6 de diciembre de 2019. Y es interesante apuntar también que el samoano va camino de luchar junto a Solo Sikoa por el Campeonato Indiscutible de Parejas en el mencionado Night of Champions, cuya celebración será la semana que viene, el sábado 27 de mayo en el Jeddah Superdome en Yeda, Arabia Saudí.

¿Qué opinas de Roman Reigns?