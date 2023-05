Becky Lynch reta Trish Stratus para Night of Champions

La rivalidad entre Trish Stratus y Becky Lynch está lejos de terminar y ahora The Man quiere enfrentar a la veterana luchadora en Night of Champions 2023.

Después de su espectacular regreso ante el público la semana pasada, Becky Lynch hizo su aparición en el evento de la marca roja, para compartir sus primeras declaraciones públicas después del último encontronazo con Trish Stratus.

Lynch confesó haber enfrentado varias dificultades en los últimos tiempos y encontró en la compañía de Lita y Trish Stratus un refugio ante los momentos negativos.

Sin embargo, la traición de Trish Stratus la llevó a reflexionar seriamente sobre su identidad y su lugar en la WWE y fue así que lanzó varias amenazas contra la integrante del Salón de la Fama:

“Agradezco a Trish“, dijo Becky. “Pero no por todas las tonterías que ha dicho en las últimas semanas. Le agradezco por despertar a The Man y darle un propósito. Le recordaré por qué estoy en la cima de este negocio sin necesidad de tener un título en mis manos”, dijo Becky Lynch, quien desafió directamente a Trish Stratus para un enfrentamiento en Night of Champions.