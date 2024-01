WWE lanza afiche oficial de Elimination Chamber 2024

Elimination Chamber: Perth está a poco más de un mes, pero la promoción que se le ha dado al primer evento premium que se llevará a cabo en Australia ha sido intensa. Rhea Ripley, Grayson Waller, LA Knight, entre otros, han visitado el país oceánico con la finalidad de aparecer en varios medios australianos e invitar a los fanáticos a concurrir al Optus Stadium en Perth, que seguramente tendrá un lleno total luego de que hasta el momento (y sin ningún combate anunciado) ya cuenta con más de 40 mil boletos vendidos.

► Rhea Ripley está en la portada de Elimination Chamber 2024

Hasta el momento, no se ha anunciado nada oficial para WWE Elimination Chamber, y es entendible considerando que el enfoque está en Royal Rumble, que es uno de los cuatro eventos más importantes del año para WWE. En todo caso, es seguro asumir que el programa contará con algunos combates titulares, y una o dos luchas dentro de la cámara de la eliminación, con alguna implicación titular o de cara a WrestleMania 40.

La presencia de Rhea Ripley y Grayson Waller (nativos de Australia) resulta una obviedad, aunque también han existido informes de que CM Punk también estará presente allí. De igual manera, y contrario a lo que se rumoraba, Roman Reigns no está programado para emprender el viaje hasta Australia, por lo que no se espera que veamos un enfrentamiento con The Rock en el corto plazo.

Lo que sí si ha oficializado de cara al segundo evento premium del 2024 para WWE, es el afiche promocional de Elimination Chamber que tiene a Rhea Ripley en su portada, con un fondo negro y dorado, inspirado en los colores de The Judgment Day. Triple H fue el encargado de darlo a conocer en sus redes sociales.