WWE estaría pensando en traer de vuelta a Sarray

La estrella japonesa, Sarray, tuvo una carrera en NXT durante tres años, y aunque empezó de buena manera, poco a poco el desarrollo de su personaje se fue diluyendo, a tal punto de que optó por regresar a su natal Japón en marzo de este año, una vez que expiró su contrato. Si bien se mostró muy agradecida por su experiencia en WWE, era muy evidente que a nivel creativo nunca tuvo las oportunidades que esperaba cuando firmó con la compañía.

► Sarray podría ser parte de un cuarteto de japonesas en WWE

Kairi Sane regresó a la WWE en Crown Jewel este sábado luego de estar tres años en su natal Japón. Ahora, en una situación que muchos podrían catalogarla de circunstancial, durante la última semana se conoció que Sarray ha estado en conversaciones para volver a trabajar en los Estados Unidos, aunque el informe no mencionó alguna compañía en particular. No obstante, el retorno de la «Pirate Princess» y su asociación inmediata con Iyo Sky generó mucha especulación en torno a la ex Superestrella de NXT.

Al respecto, Sean Ross Sapp señaló durante una transmisión posterior a Crown Jewel que WWE está interesada en traer de vuelta a Sarray, y que ella formaría parte de una facción 100% japonesa que incluye a Kairi Sane, Iyo Sky, y muy probablemente Asuka. Evidentemente sería una gran adición y, de concretarse, se esperaría que en esta ocasión la luchadora también conocida como Sareee pueda ser mejor utilizada que en su época anterior.

Sarray ha dejado constancia de que su carrera en NXT no fue un fracaso y se fue de la compañía en buenos términos. Evidentemente, esto deja abierta la puerta para un regreso a la WWE, y quizás el regreso de Kairi Sane pueda ser un factor, ya sea directo o indirecto en su decisión. Con Triple H en los controles, todo es posible en este punto.