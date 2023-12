WWE, el sitio ideal para CM Punk, dice Matt Hardy

No estamos viendo a muchos luchadores de AEW opinando públicamente sobre el regreso de CM Punk a la WWE. Quizá haya habido una indicación dentro de la compañía de no pronunciarse al respecto en redes sociales o entrevistas. Sí que ha hablado de ello Chris Jericho, alguien que no es uno más en el elenco All Elite:

«No me sorprende. Quiero decir, es la actitud de Vince, como si pudieras ganar dinero con alguien, entonces los traes de vuelta. Trajo de vuelta a la nWo, trajo a Bischoff. Sí, y Vince no está a cargo. Pero Triple H aprendió de Vince una vez más y los fanáticos, mantener a los fanáticos entretenidos y felices, mira, él regresó y fue el segmento en redes sociales más visto que hayan tenido. Así que desde el principio, fue beneficioso para ellos. No me sorprendió.»

► «WWE, el sitio ideal para CM Punk»

Y también Matt Hardy, quien, salvando las distancias, también está en su propio lugar. Además, hablamos de dos que no acostumbran a meterse en problemas y que han pasado por la WWE. Por otro lado, el Hardy Boyz va un paso más allá que The Ocho pues sí comparte si le gusta o no el movimiento del Best in the World:

«No puedes odiar ese movimiento por parte de la WWE, eso seguro. Fue una movida impactante. Obviamente, iba a hacer que la gente hablara. Es negocio, y es bueno para el negocio. Imagino que es un entorno donde creo que Phil estaría en su mejor manera de funcionar. Si eso lo hace feliz y está bien con eso, entonces estoy bien con eso también. Estoy tranquilo con eso. Es lo que es».

A modo de curiosidad, Matt Hardy estuvo en el evento de despedida de CM Punk de ROH en 2005 disputando un combate con Roderick Strong. Al año siguiente, los dos formaron parte del Team D-Generation X en Survivor Series. También realizaron unos cuantos mano a mano, entre las 37 veces que compartieron las cuerdas los dos veteranos.