Las Superestrellas de WWE que estarán en el WWE 2K23 ya tienen calificación. ¿Quiénes son más fuertes y quiénes menos en el videojuego? Al menos hasta que cada jugador comience su partida porque entonces dependerá de él y no tanto de los números de los luchadores y luchadoras conseguir la victoria o no. A continuación, repasamos cómo WWE y 2K han puntuado a cada uno de ellos mientras seguimos esperando al lanzamiento, que será el 17 de marzo.

Cabe mencionarse que estos no son todos los personajes jugables, faltan muchos más, pero son de los que tenemos conocimiento por ahora. Debemos etner en cuenta la presencia de las leyendas así como de los paquetes que se podrán ir comprando posteriormente que contendrán tanto nuevas Superesrellas como nuevos movimientos y mucho más. La verdad es que hay muchas ganas de que se lance por fin un nuevo videojuego de la WWE después de tanto tiempo esperando. Continuaremos informadno.

The highest-rated female Superstar in #WWE2K23. A rating only fit for THE MAN! 😎 @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/VukgS6iC48

— #WWE2K23 (@WWEgames) February 23, 2023