Montez Ford se asocia con C4 Energy para Wounded Warrior

Con la intención de apoyar el Proyecto Wounded Warrior (WWP), Montez Ford se asocia con C4 Energy. La compañía lanzará próximamente C4 Ultimate Freedom Ice y la Superestrella de WWE será el portavoz de este nuevo sabor. Así lo anuncian ambas partes en una publicación conjunta en redes sociales.

> Montez Ford se asocia con C4 Energy

“En apoyo a nuestra asociación con el Proyecto Wounded Warrior, les traemos más que solo otro sabor.⁣

⁣

“C4 Ultimate Freedom Ice representa mucho más. Esta es una promesa continua para aquellos que han servido. ⁣

⁣

“Exclusivamente en tu local 7Eleven. Haz la promesa y obtén lo último como la Superestrella de WWE Montez Ford.

“En apoyo continuo de su asociación con Wounded Warrior Project (WWP), C4 Energy continúa impulsando la misión sin fines de lucro de empoderar a los héroes de nuestra nación con el lanzamiento del nuevo C4 Ultimate Freedom Ice.

“Para este lanzamiento, C4 Energy se asoció con la Superestrella de la WWE, Montez Ford, un veterano de la Marina de los EE. UU., que sirvió durante cuatro años antes de su carrera en la WWE. C4, WWP y Ford están prometiendo su apoyo continuo a aquellos que han servido, dedicándose a retribuir y encender el potencial ilimitado entre los héroes más sagrados de nuestra nación“.

Esta es otra muestra del crecimiento que está viviendo Montez Ford últimamente, tanto dentro como fuera de la WWE. Recordemos que ha estado recibiendo muchos elogios por su actuación en Elimination Chamber 2023. Y él mismo comentaba lo siguiente sobre el Evento Premium: