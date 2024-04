The Undertaker contaba recientemente cuándo supo de su participación en WrestleMania XL:

«Sucedió de manera bastante espontánea. Llegamos a Filadelfia el miércoles de esa semana. Creo que recibí una llamada el martes de Triple H que decía: ‘Hey, están pasando muchas cosas. Se están considerando muchas ideas. ¿Te gustaría ser parte de esto?’ Yo respondí: ‘Mira, si funciona y si puedo ayudar de alguna manera, estoy dispuesto. Si puedo ser útil, bien, lo que necesiten. Solo avísame’».

Taker mencionó que la respuesta fue: «De acuerdo, aún no tenemos nada concreto, solo estamos juntando ideas». Y continuó: «No escuché nada más hasta… el jueves. Recibo un mensaje de Michael Hayes [diciendo] que estamos trabajando en algunas ideas. Pensé, genial, avísame. Eso fue todo. Luego estaba en el One Deadman Show. Recibo un mensaje de Paul Heyman. Pensé, mmm interesante. Esto está tomando impulso aquí».

«Hubo idas y venidas, y recibí un mensaje de texto durante el domingo«.

► Jason Kelce en WrestleMania XL

Ahora respondemos a la misma cuestión con Jason Kelce a través de sus palabras con su hermano en New Heights:

Jason: «Sabíamos que íbamos a estar involucrados con las máscaras, pero realmente no descubrimos la magnitud completa hasta como dos horas antes del show. Había una zona de backstage donde se resolvían las cosas».

Travis: «Así que es como una producción de New Heights. Simplemente descubres cinco minutos antes de salir qué está pasando».

Jason: «Más o menos, sí».

Travis: «Durante todo el tiempo, pensé que estábamos detrás de la bola, pero parece que estamos al nivel de las mejores producciones del mundo».

Jason: «Sabíamos que estábamos en el equipo de Rey, lo cual no tenían que decirnos. A partir de ahí, fue cuestión de hacerlo.»

Tanto Jason como Travis dijeron que eran grandes fanáticos de Rey Mysterio cuando eran jóvenes y solían usarlo en los juegos de WCW/NWO en la N64.»