► Cody Rhodes quiere ser un «Paul Heyman Guy»

No sería descabellado afirmar que Paul Heyman a la fecha ha desempeñado con creces su papel de representante de Roman Reigns. Como en un pasado hizo con Brock Lesnar. Y más atrás con CM Punk.

Heyman fácilmente está en la discusión de los mejores oradores (no luchadores), del negocio.

A la hora de vender a sus representados como atracciones principales de la compañía, logra convencer al público. Algo más sencillo de describir que de hacer.

Pues bien. No faltarán los luchadores que quieran eso en sus carreras. Vamos a sumar a alguien: Cody Rhodes.

En declaraciones en una reciente entrevista en el pódcast del Sports Illustrated con Jimmy Traina, Rhodes reveló lo anterior.

Aquí dejó claro su interés de trabajar codo a codo con Heyman.

«En otra vida, probablemente hubiera sido el mejor Paul Heyman Guy. Probablemente podría haber sido su As bajo la manga. Simplemente no hemos ido en esa dirección. Funcionó de manera que yo era el adversario de su cliente número uno: Roman Reigns. Hay una parte de mí que mira eso, incluso con las decisiones cuestionables que toma el señor Heyman, una parte de mí mira eso y piensa: ‘eso podría haber sido divertido. Eso podría haber sido una buena historia para trabajar con ella. Esa podría haber sido una buena persona a la que inclinarse justo antes de uno de los momentos más importantes de tu vida y tener algo que compartir.’ Tuve la misma satisfacción cuando tuve a Arn Anderson conmigo. Solo tener a alguien que ha estado allí antes».

«También hay belleza en estar allí totalmente solo. Hay algo especial en eso. Dicho todo esto, incluso con la sangre y la violencia y lo mal que se habían puesto las cosas, entendí perfectamente que iba a mencionar a Dusty Rhodes. Me levanté cuando el señor Heyman salió. Toda esta fue una decisión consciente debido a lo que estábamos celebrando y cómo se veía y cómo reverenciaba a mi padre. No soy un Paul Heyman Guy, eso nunca sucedió, pero compartimos un vínculo que es Dusty. Él es uno de los pocos tipos que cuando hablan de Dusty, no revuelvo los ojos ni golpeo mi cabeza contra la mesa. Él lo conocía. Él sabe algunas cosas que ni siquiera yo sé. Me alegré de que estuviera presente en el discurso del señor Heyman, tan salvaje como fue.»