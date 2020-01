🚨🔥“Noriega esta me la vas a pagar”🔥🚨

🚨🔥“Noriega esta me la vas a pagar”🔥🚨Luego del brutal ataque de parte de Noriega y el gerente general, Garcia Acevedo sobre Bandolero en el pasado evento, Bandolero solo tiene en mente en acabar con ambos.Pendiente mañana a las expresiones del Presidente de WOWT referente a toda esta situación y a nuestro próximo evento.#WeAreTheTeam

Posted by WOWT Official on Sunday, January 5, 2020