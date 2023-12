Worlds End: La Campeona TBS, Julia Hart, retuvo el título ante Abadon

La Campeona TBS, Julia Hart, expuso su título ante Abadon en la novena lucha de AEW Worlds End. Fue la tercera defensa de la rubia tras sortear los desafíos de Lady Frost y Emi Sakura.

► Una lucha complicada para Julia Hart

Si bien Julia Hart pertenece a The House of Black (y todas sus luchas titulares son con House Rules), Abadon es una luchadora mucho más oscura que ella. Y también violenta. En los primeros minutos logró dominar totalmente a la campeona.

Poco a poco, Julia Hart comenzó a ganar terreno, pero Abadon no era alguien fácil de dominar, pues la ortodoxia en la técnica no va con ella. No por nada se quitó una tabla marina con una mordida en el brazo de Hart.

Hart siguió intentando llaves, mientras que Abadon optó por azotones en la lona.

Cuando Abadon parecía llevarse la victoria, fue agredida por Skye Blue, quien estaba abajo del ring. Abadon se bajó a perseguirla y golearla, olvidándose de su lucha contra Hart.

Hart fue por ella y la azotó en numerosas ocasiones sobre la escalera metálica, subiéndola luego al encordado para terminarla con un deficiente moonsault.