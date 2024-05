Will Ospreay buscó lo mejor (y lo consiguió) para NJPW cuando luchaba allí y ahora que está en AEW también lo pretende. Por no hablar de RevPro y otras muchas promociones. Dicho esto, ¿cuál es la mejor manera de que la casa Élite siga creciendo? «The Aerial Assassin» comparte su visión hablando con Swerve Strickland y Monteasy en Swerve City.

► La manera para que AEW crezca

«Para mí, soy alguien que disfruta explorando el mundo. Me encanta hacerlo. Al venir aquí, obviamente, traigo un poco de la esencia de diferentes partes del mundo. No quiero olvidar lo que me ha formado. Mi principal objetivo es llevar AEW a todas partes. Quiero hacer espectáculos en Tokio, en Osaka, en Sídney, Melbourne, Dublín. Esa es mi principal ambición con AEW. Realmente quiero llevarlo por todo el mundo porque creo que viajar nos enriquece. Lo que me convirtió en hombre, [Swerve] me conoció de niño. Era molesto. Era un poco intenso, pero no sabía nada de mí mismo.

«Estaba aprendiendo sobre todo a una edad muy temprana y casi usaba las redes sociales más como un diario que como una plataforma para promocionarme. Sucede. Tuve que aprender y cada vez que decepcionaba a alguien, volvía humildemente y estaba listo para trabajar y demostrar mi valía. Con el tiempo, he crecido, he madurado, ahora soy padre. Sé quién soy como ser humano, pero aún así, creo que es gracias a todo lo que he hecho. Cada persona que he conocido. Cada fan con el que he estrechado manos. Cada luchador con el que he luchado. Creo que la mejor manera en que AEW puede crecer es viajando y deseando hacer más eventos de pago por visión en Japón, México, Canadá, Inglaterra, Europa, en todos lados. Esa es mi meta con AEW.»