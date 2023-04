Whittaker: “Pereira tendría éxito en peso completo”

Robert Whittaker no cree que Alex Pereira en el peso completo sea tan loco, pero no le gustan sus posibilidades contra el nuevo campeón.

Al reconocer lo difícil que es el corte de peso para el campeón de peso mediano de UFC Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC), su entrenador Glover Teixeira le dijo a MMA Junkie que incluso podría ver a “Poatan” en el peso completo.

Eso es dos divisiones por encima de su categoría de peso actual, pero el ex campeón de peso mediano Whittaker puede ver que suceda únicamente en su tamaño.

“Creo que hablar (de ascender) para él, en particular, está muy justificado solo porque es un tipo enorme. Es monstruosamente grande y lucha con los cortes. Creo que ahora también tiene 35 años, por lo que los recortes no son cada vez más fáciles.

“Es un tipo grande. Me sorprendió lo duro que fue el corte para su última pelea para quitarle los golpes a Adesanya tan bien como lo hizo, así como para mantener la resistencia y el cardio durante las cinco rondas. Creo que la conversación sobre él yendo al peso pesado definitivamente está justificada. Creo que tiene que subir de peso”.

Whittaker duda de que el peso completo realmente suceda para Pereira, pero puede ver el peso semipesado en su futuro. Si bien cree que tiene el golpe para aguantar en el peso pesado, ve un enfrentamiento con el actual campeón Jon Jones como una pesadilla estilística para él.

“Su golpeo es de calibre mundial. Su golpeo tendría que ser literalmente uno de los mejores del mundo. Creo que tendría mucho éxito en las divisiones de peso completo. … Me mantendría bien alejado de Jon Jones. He visto la lucha libre de Pereira. No voy a decir que es terrible, pero mantente alejado de Jon Jones”.

Pereira buscará lograr su primera defensa del título cuando se enfrente a Israel Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) en el evento estelar de UFC 287 el 8 de abril en Miami.