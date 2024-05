Whittaker espera que Prochazka se mantenga alejado del peso mediano

Robert Whittaker no estará encantado si Jiri Prochazka eventualmente baja a la división de peso mediano de UFC.

El ex campeón de peso semicompleto Prochazka (30-4-1 MMA, 4-1 UFC) reveló recientemente que uno de los objetivos de su carrera a largo plazo es bajar a 185 libras. Primero tiene la intención de recuperar el cinturón en su categoría de peso actual, pero confía en que podría pelear en la división 20 libras menos.

El actual campeón de peso mediano, Dricus Du Plessis, animó a Prochazka a bajar, revelando que el atleta checo en realidad camina con un peso menor que él fuera del campamento.

Sin embargo, el ex campeón y actual contendiente Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC) no está tan entusiasmado con la idea de que Prochazka se una a la división.

«Espero que no lo haga», dijo Whittaker en el MMArcade Podcast . “Realmente espero que no (pase al peso mediano). Me gusta mucho el tipo, pero si entra a la división de peso mediano, entonces seremos enemigos. Esa es simplemente la naturaleza del juego. Todos son enemigos, excepto mis compañeros de equipo”.

Whittaker dijo que no duda de la capacidad de Prochazka para reducir el peso. Sin embargo, no confía tanto en la idea de que Prochazka tenga la misma efectividad como luchador.

«No puedo verlo en (peso mediano). Lo he visto en la vida real. He estado muy cerca de él y es grande, amigo. No es sólo su tamaño físico. Tiene un cuerpo grande. Hombros anchos. El es realmente alto. Mide 6 pies 4 pulgadas. Pero es un tipo muy, muy grande. Creo que tiene la mentalidad para bajar de peso. No me malinterpretes.

“Si quiere llegar al peso mediano, lo hará. Es difícil decir si sería una buena medida o no. Lo está aplastando en el nivel semicompleto y dice que todavía tiene objetivos allí. Quédate en el peso semicompleto para que podamos seguir siendo amigos”.

Whittaker, No. 4 en el último ranking de peso mediano de USA TODAY Sports/MMA Junkie , regresará al octágono contra Khamzat Chimaev, No. 8 del ranking, en el evento principal de UFC en ABC 6 en Riyadh, Arabia Saudita, el 22 de junio.