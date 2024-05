David Feldman: «McGregor tiene mucho que decir en esta empresa»

El presidente de BKFC, David Feldman, dice que la estrella de UFC, Conor McGregor, definitivamente tendrá su opinión sobre cómo opera BKFC.

Durante la transmisión de BKFC KnuckleMania 4 del sábado, se anunció que McGregor ahora es copropietario de la promoción de boxeo bareknuckle. Su Proper No. Twelve y Forged Irish Stout también han servido como patrocinadores del BKFC. Feldman reveló que McGregor tendrá voz en la toma de decisiones de la empresa.

«No habríamos involucrado a Conor McGregor para que fuera un propietario silencioso. No queremos simplemente que sea un socio y no diga nada, no haga nada y no ayude a mover la aguja. Lo involucramos para ayudarnos a mover la aguja, para hacer diferentes presentaciones y proponer algunas buenas ideas.

“Él se convirtió en un estrellato, así que espero que pueda ayudar a otros peleadores a lograrlo también. Es un propietario minoritario, pero tiene mucho que decir en esta empresa. Él va a ser parte de la junta. Así que vamos a aprovechar mucho a Conor McGregor. Y hasta ahora, todo bien. Ya sabes, muy, muy entusiasmado. Sólo espero que las cosas sigan avanzando de esa manera”.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) hace su muy esperado regreso a la pelea después de casi tres años de descanso debido a una lesión cuando se enfrente a Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) en el evento principal de UFC 303 en junio. 29 en el T-Mobile Arena de Las Vegas (pago por evento, ESPN, ESPN+ ).