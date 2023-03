Whittaker advierte a Pereira se mantenga lejos de Jones

Si bien el ex campeón de GLORY Kickboxing de dos divisiones, Alex Pereira, conquistó recientemente la división de peso mediano, ya se ha hablado de que dejará la categoría de peso.

Después de solo tres peleas dentro del octágono, Pereira aseguró una oportunidad por el título frente al entonces campeón dominante Israel Adesanya en UFC 281 en noviembre pasado. Y tal como lo había hecho dentro del ring tanto en 2016 como en 2017, el brasileño demostró tener el número del nigeriano-neozelandés.

Después de destronar a “The Last Stylebender” con un nocaut tardío en el Madison Square Garden, “Poatan” está listo para poner el oro en juego contra su rival en UFC 287 el próximo fin de semana.

Antes de eso, sin embargo, se ha hablado mucho sobre los próximos pasos de Pereira, y muchos sugieren que su revancha con Adesanya marcará su pelea final en las 185 libras dado el extenuante corte de peso al que se somete para llegar al límite.

Durante un episodio reciente de MMArcade Podcast , el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker dio su opinión sobre un movimiento de peso completo para el hombre que actualmente gobierna su división.

Según el australiano, si bien a menudo se pone demasiado énfasis en que algunos peleadores cambien de categoría de peso, el tema está más que justificado cuando se trata de Pereira.

“Creo que hablar (de ascender) para él, en particular, está muy justificado porque es un tipo enorme. Es monstruosamente grande y lucha con los cortes. Creo que ahora también tiene 35 años, por lo que los cortes no son cada vez más fáciles… Creo que hablar de que va al peso completo definitivamente está justificado. Creo que tiene que moverse”. subir de peso”.

Whittaker pasó a evaluar cómo le iría al brasileño en la división más pesada de UFC. Si bien predijo el éxito debido a sus capacidades de ataque de élite, “The Reaper” advirtió a Pereira que evitara a un individuo.

“Su golpe es de calibre mundial… Creo que tendría mucho éxito en las divisiones de peso completo. (Pero) me mantendría alejado de Jon Jones. He visto la lucha libre de Pereira. No voy a decir que es terrible, pero te mantienes alejado de Jon Jones (risas)”.