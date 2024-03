White reaccional KO de Poirier sobre Saint Denis

Dana White elogió mucho a Dustin Poirier después de UFC 299. Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) noqueó al contendiente de peso ligero Benoit Saint Denis (13-2 MMA, 5-2 UFC) en el evento co-estelar del sábado en Kaseya Center.

Muchos se sorprendieron al ver al ex campeón interino Poirier aceptar una pelea contra Saint Denis, de menor ranking, razón por la cual White respeta mucho más a “El Diamante”.

“La pelea que tomó esta noche con Benoit, quiero decir, cuando comenzó la conversación, todos decían, ‘Oh, esta es una mala pelea para Poirier. Entonces Poirier salió y dijo: ‘¿Sabes qué? No firmé’ y todo esto, esta es la mierda que te convierte en una maldita leyenda. Estas son peleas legendarias: cuando entras y te enfrentas a un tipo que es un salvaje y parece que no puedes ganar esta pelea o la gente piensa que no puedes ganar esta pelea, y luego entras y lo haces de manera espectacular de la manera que hizo esta noche.

“Muchos de estos peleadores lo has escuchado muchas veces en el pasado: ‘Quieren que pierda’ o ‘Están tratando de hacerme perder’. El otro día escuché algunas tonterías de alguien que ni siquiera mencionaré, pero no determinamos si pierdes o ganas: tú sí. Lo que intentamos hacer es organizar las mejores peleas que podamos hacer. Es por eso que se construyen grandes estrellas en UFC y cada fin de semana ocurren peleas legendarias. … Sus acciones nuevamente se disparan”.

Con la victoria, Poirier puede haberse posicionado para otra oportunidad por el título. El manager del campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, le dijo a Poirier antes de la pelea que él podría ser el próximo con una victoria, y Makhachev y Poirier están a bordo.