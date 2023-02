White: “¿Qué sabe Makhachev lo que está pasando?”

Dana White está rechazando los comentarios recientes de Islam Makhachev sobre el marketing de UFC 284. Makhachev se enfrenta a Alexander Volkanovski el sábado en una colisión de campeón contra campeón de los dos mejores peleadores libra por libra en MMA.

Es solo la séptima reunión entre dos campeones reinantes en la historia de UFC, y se lleva a cabo en Australia, la casa natal de Volkanovski, con la cartelera programada para llevarse a cabo en el RAC Arena de Perth.

Pero Makhachev no siente exactamente el amor. Antes de la competencia, el campeón de peso ligero criticó la promoción del cartel por parte de UFC en una entrevista con RSports Russia, afirmando que se podría haber hecho más para comercializar UFC 284. Se preguntó por qué solo había visto a Volkanovski una vez a la cabeza. -hasta el combate. También cuestionó la falta de eventos de prensa en América del Norte.

Además, un clip se volvió viral después de la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Vegas 69 en la que White aparentemente olvidó el nombre del campeón de peso ligero de UFC. El martes, White abordó los comentarios de Makhachev en The Jim Rome Show .

“Sí, eso no es cierto. En primer lugar, he hablado con Islam. En primer lugar, ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién tradujo para él? Quiero decir, el tipo habla ruso. Sacado de contexto“.

“En primer lugar, vive en Daguestán. ¿Qué sabe él sobre lo que está pasando para la promoción de la pelea? Él no sabe nada. Va a ser una de las cinco peleas más grandes de todos los tiempos. En primer lugar, el evento se agotó. ¿Bien? No podría obtener un boleto si quisiera obtener un boleto en Perth. Y esto tiene tendencia ahora mismo a ser el mayor evento de pago por evento en Australia, que está como un seis por ciento por detrás de Conor McGregor [vs. Lucha de Dustin] Poirier 3. Probablemente va a romper el récord. Así que decir que la pelea no ha sido [promovida], eso es simplemente ridículo. Eso es lo que llamas una BS de Internet”.