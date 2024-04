Weidman no planea retirarse: «Aún creo que lo tengo»

Chris Weidman no está listo para colgar los guantes. El ex campeón de peso mediano de UFC recibió la confirmación el sábado de que debería continuar su carrera y dejar el retiro en un segundo plano, al menos por ahora.

Weidman (16-7 MMA, 12-7 UFC) derrotó a Bruno Silva (23-11 MMA, 4-5 UFC) en una decisión unánime en la cartelera principal de UFC en ESPN 54 , que tuvo lugar en el Boardwalk Hall.

El resultado junto con la actuación fue una señal para Weidman de que su tiempo aún no ha terminado en las MMA a pesar de estar a unos meses de cumplir 40 años.

«Sigo pensando que tengo mucho potencial, y he tenido mucha adversidad y todavía creo que lo tengo. Así que, hasta que crea que ya no lo tengo, estoy aquí. Esto es divertido. Todavía tengo mi cerebro. Todavía tengo mi apariencia. Hasta que uno de esos empiece a funcionar, aquí estoy, hombre. Esto es muy divertido y creo que estaba destinado a hacerlo. He estado haciendo esto durante mucho tiempo”.

Weidman, de 39 años, cree que si hubiera perdido ante Silva, podría haber sido el final de su carrera de luchador. Sin embargo, con una victoria en la mano y habiendo roto una racha de dos derrotas consecutivas, cree que tiene mucho más para dar.

«Lo he considerado muchas veces. Creo que si hubiera perdido esta noche, si no hubiera levantado la mano, podría haber sido la última vez. Tenía eso en mente. Si estuviera allí y dijera simplemente: ‘Ya no lo tengo’, tal vez me quitaría los guantes, pero no sucedió y obtuve la victoria, así que aquí estoy”.