Igor Severino “muy arrepentido” por morder a Andre Lima en UFC Vegas 89

Igor Severino ha hablado públicamente por primera vez desde que mordió a su oponente Andre Lima en UFC Vegas 89.

Severino estaba haciendo su debut en UFC a los 20 años, pero en el segundo asalto mordió a su oponente y fue descalificado de la pelea. No sólo fue descalificado, sino que inmediatamente fue liberado de la promoción.

Severino no había hablado sobre el incidente hasta la noche del jueves 28 de marzo cuando hizo su primera entrevista posterior al evento con MMAJunkie y admitió que está muy arrepentido por sus acciones.

“Vengo de orígenes humildes. He estado trabajando desde muy joven. Salí de mi casa cuando era adolescente para venir a entrenar y venir aquí. Luego, ver cómo todo esto desaparece y de la forma en que lo hizo, es algo que no forma parte de mí. No es lo que soy como persona. Eso no es lo que soy como luchador. Me siento muy arrepentido. Me pone muy emocionado y triste por eso.

“Mi sueño se convirtió en pesadilla de la noche a la mañana. Lo siento mucho por mi oponente. Pido disculpas a (Lima), a Dana (White), a la Comisión Atlética de Nevada, a Sean Shelby, quien habló conmigo después de la pelea, a Mick (Maynard) – todos en la organización – y a los fanáticos. Lo siento por todos los que estaban viendo eso en la televisión. No merecían ver eso”.

Igor Severino dice que asume toda la responsabilidad por sus acciones y sabe que lo que hizo estuvo mal. También está de acuerdo con la decisión de UFC de liberarlo por lo que hizo, pero el brasileño tiene la esperanza de poder recuperar su bolsa que actualmente está retenida por la Comisión Atlética de Nevada .

“Hice algo mal. Es justo que me castiguen. Me cortaron. Creo que esa es una de las peores cosas que podrían haber pasado. La comisión retuvo mi bolsa, así que ni siquiera estoy seguro de si me pagarán algo. No estoy seguro de qué van a decidir porque este dinero ni siquiera es para mí. Es para toda mi familia que depende de mí. Luchando es como llego a fin de mes, como puedo pagar el alquiler. Así puedo pagar los medicamentos. Así es como puedo cuidar a mis familiares enfermos y también cómo puedo ayudarlos a comprar comida. Eso es todo lo que sé hacer. Es todo lo que tengo para crear un medio para vivir”.