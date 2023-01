El Shinjuku FACE de la capital japonesa fue el escenario desde donde Pro Wrestling WAVE celebró la función “Nami☆1~Jan~2023”.

► “Nami☆1~Jan~2023”

Sakura Hirota enfrentó a diez luchadoras en un Gauntlet Match, en encuentros de un minuto entre cada luchadora.

Siguió una triple amenaza, donde se enfrentaron ASUKA, Suzu Suzuki y Yuki Miyazaki. El encuentro duró los veinte minutos estipulados sin que hubiera vencedora.

Yuu realizó la tercera defensa del Campeonato Internacional EVE, ante la joven Kohaku.

galaxyPunch! (Hikari Shimizu y SAKI) lograron la quinta defensa del Campeonato de Parejas WAVE, dominando a Cherry y Kaori Yoneyama.

En el turno estelar, Hikaru Shida respondió al reto de la ultraviolenta Risa Sera y se impuso en una batalla de maletas para defender el Campeonato Regina di WAVE. Esta fue cuarta defensa que Shida hizo de su cinturón.

Los resultados completos son:

WAVE “NAMI☆1~JAN~2023 NEW YEAR STARTING WAVE ~ GO WAVE”, 01.01.2023 Shinjuku FACE

Asistencia: 353 Espectadores

1. Gauntlet Match: Aiger, Ayame Sasamura, Haruka Umesaki, Itsuki Aoki, Kakeru Sekiguchi, Miyuki Takase, Riko Kawahata, Rina Amikura, Tsubasa Kurgaki, Yuko Sakurai vs. Sakura Hirota

-Aiger vs. Sakura Hirota – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

-Itsuki Aoki sometió a Sakura Hirota (0:56)

-Sakura Hirota sometió a Rina Amikura (0:48)

-Sakura Hirota sometió a Haruka Umesaki (0:30)

-Sakura Hirota sometió a Riko Kawahata (0:53)

-Tsubasa Kuragaki sometió a Sakura Hirota (0:59)

-Sakura Hirota sometió a Yuko Sakurai (0:58)

2. Three Way Match: ASUKA vs. Suzu Suzuki vs. Yuki Miyazaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

3. EVE International Title: Yuu (c) venció a Kohaku (9:06) defendiendo el título

4. WAVE Tag Team Title: Hikari Shimizu y SAKI (c) derrotaron a Cherry y Kaori Yoneyama (13:01) defendiendo el título

5. Regina Di WAVE Title: Hikaru Shida (c) venció a Risa Sera (18:24) defendiendo el título