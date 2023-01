WAVE: “Chiba Wave Vol.2” y “Dai Shiwasu East”

Teniendo como sede el recinto del Chiba 2AW Square, Pro Wrestling WAVE presentó su evento “Chiba Wave Vol.2”.

► “Chiba Wave Vol.2”

En duelo correspondiente a la segunda ronda del torneo para obtener retadoras al título de parejas de la empresa, Kaori Yoneyama y Cherry dieron cuenta de Kyusei Sakura Hirota y Haruka Umesaki para avanzar a la siguiente ronda.

En el turno estelar, Kohaku y Tsubasa Kuragaki se enfrentaron en lucha correspondiente a la segunda semifinal para una retadora al Campeonato Regina di WAVE. Ambas luchadoras hicieron su máximo esfuerzo, hasta que se cumplió el límite de los 15 minutos, por lo que la lucha terminó en empate. Como regla del torneo, en caso de empate avanzará la luchadora con carrera más corta, por lo que Kohaku accedió a la gran final.

Los resultados completos son:

WAVE “CHIBA WAVE VOL. 2”, 18.12.2022

Chiba 2AW Square

Asistencia: 88 Espectadores

1. CHIBA Scramble 4wave: Riko Kawahata venció a Hikari Shimizu, Suzu Suzuki y Yuko Sakurai (7:23) con una Brazilian Kick sobre Sakurai.

2. CHIBA Dekasakari wave: Yuki Miyazaki vs. Yuu – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. CHIBA Rivals wave: SAKI derrotó a Risa Sera (13:22) con un Choroi Rudo.

4. DUAL SHOCK WAVE 2022 Tournament – Round 2: Kaori Yoneyama y Cherry vencieron a Kyusei Sakura Hirota y Haruka Umesaki (13:51) con un Spring Night Love de Cherry sobre Umesaki.

5. Regina di WAVE Title Contendership Tournament [NEXT] – Semifinal: Kohaku vs. Tsubasa Kuragaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

En la siguiente función, denominada “Dai Shiwasu East”, WAVE llevó a cabo la última lucha para obtener una retadora al Campeonato Regina di WAVE.

► “Dai Shiwasu East”

Kaori Yoneyama y Cherry siguen con paso firme en la eliminatoria para retadoras al Campeonato de Parejas, dando cuenta de Yuki Miyazaki y Rina Amikura, a quienes sometieron en la primera semifinal.

En la gran final del torneo individual, Risa Sera dio muestra de su mayor experiencia, por lo que dio cuenta de Kohaku para proclamarse vencedora y obtener el certificado que la confirma como siguiente aspirante al máximo título de WAVE.

Los resultados completos son:

WAVE “DAI SHIWASU EAST ’22”, 22.12.2022

Shinjuku FACE

Asistencia: 155 Espectadores

1. Scramble wave: Tsubasa Kuragaki, Suzu Suzuki y Yuko Sakurai vencieron a Miyuki Takase, Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata (16:53) con un Hayabusa Jikiden Falcon Arrowvon Kuragaki sobre Kawahata.

2. Scramble wave: Kyusei Sakura Hirota, Yuu y Haruka Umesaki derrotaron a SAKI, Hikari Shimizu y Eiger (17:51) con un Curse Cutback de Hirota sobre Eiger.

3. DUAL SHOCK WAVE 2022 Tournament – Semifinal: Kaori Yoneyama y Cherry vencieron a Yuki Miyazaki y Rina Amikura (13:14) con un Guruncho de Yoneyama sobre Amikura.

4. Regina di WAVE Title Contendership Tournament [NEXT] – Final: Risa Sera derrotó a Kohaku (14:10) con la Rasha Hasami.