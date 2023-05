“Chiba WAVE Vol. 7” fue la función que Pro Wrestling WAVE presentó desde el Chiba 2AW Square, donde continuó el torneo “Catch the Wave”.

► “Chiba WAVE Vol. 7”

Para esta jornada sólo se desarrollaron tres encuentros. En el primero de ellos, Kyusei Sakura HIrota logró sus primeros dos puntos tras dominar a Kaori Yoneyama, éste duelo fue correspondiente el Grupo Elizabeth (veteranas).

En el Grupo B, Kakeru Sekiguchi también contabilizó sus primero puntos tras pasar sobre Miyuki Takase en un choque de estrategias y poder.

Cerrando la jornada, la luchadora de 2AW, Ayame Sasamura, contó con el apoyo de los aficionados, que la motivaron para superar a Haruka Umesaki y conseguir su primer triunfo con un movimiento de sumisión.

Los resultados completos son:

WAVE “Chiba WAVE Vol. 7”, 21.05.2023

Chiba 2AW Square

Asistencia: 88 Espectadores

1. Itsuki Aoki y Kohaku vencieron a Deborah K y Kizuna Tanaka (14:50)

2. Hikari Shimizu derrotó a Honoka (8:49).

3. Catch The Wave 2023 – Grupo Elizabeth: Sakura Hirota [2] venció a Kaori Yoneyama [2] (7:53).

4. Catch The Wave 2023 Grupo B : Kakeru Sekiguchi [2] derrotó a Miyuki Takase [0] (10:31).

5. Catch The Wave 2023 Grupo C: Ayame Sasamura [2] venció a Haruka Umesaki [2] por detención arbitral (10:09).

Catch the WAVE 2023 – Clasificación Parcial

Grupo Joven

1. Yura Suzuki [3]

2. Himiko [2]

3. Honoka [1]

4. Kizuna Tanaka [0]

5. Chie Ozora [-]

Grupo Elizabeth:

1. Yuki Miyazaki [4]

2. Kaori Yoneyama [2]

-. Cherry [2]

-. Mizuki Endo [2]

-. Sakura Hirota [2]

Grupo A

1. ASUKA [4]

2. Hiragi Kurumi [1]

-. Kohaku [1]

4. Manami [-]

-. Rina Amikura [-]

Grupo B:

1. Risa Sera [4]

2. Riko Kawahata [2]

3. Kakeru Sekiguchi [2]

4. Miyuki Takase [-]

-. SAKI [0]

Grupo C:

1. Hikari Shimizu [2]

-. Haruka Umesaki [2]

-. Ayame Sasamura [2]

4. Itsuki Aoki [0]

-. Yuko Sakurai [-]