Volkov sobre Jon Jones: “No hemos visto demasiado”

El perenne contendiente de peso completo Alexander Volkov tiene curiosidad por ver qué más puede hacer el nuevo campeón de UFC Jon Jones después de regresar para reclamar el oro.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) regresó de un descanso de más de tres años el fin de semana pasado cuando derrotó a Ciryl Gane por sumisión en el primer round en el evento principal de UFC 285. Agregó un segundo título a su legado junto con su larga carrera anterior en el peso semicompleto, y “Bones” ahora parece tener un dominio absoluto en su nueva categoría de peso.

Volkov, quien peleó contra Gane en junio de 2021 y sufrió una derrota por decisión unánime en UFC Fight Night 190, estaba asombrado por la actuación desequilibrada de Jones. Sin embargo, el hecho de que solo hubo suficiente tiempo de pelea para ver una parte del juego de Jones dejó a Volkov preguntándose qué más tiene para ofrecer.

“Estaba muy emocionado de ver la pelea, pensé que era una gran pelea. Pensé que Jon Jones era muy bueno al usar los errores de Ciryl Gane de inmediato. Se podía ver desde el principio que aprovechó sus errores, pero en realidad todavía no hemos visto mucho de Jon Jones en esta nueva división. Obviamente, vemos que es muy bueno luchando e inculcando su plan de juego y sujetando a la gente y atacando a la gente, pero nos gustaría verlo de pie o tal vez con alguien que pueda mantener la distancia con él o alguien que sea mejor defendiendo la lucha libre o es simplemente un mejor luchador que puede darle algo de resistencia allí.

“Tendremos que esperar y ver. Es muy emocionante tenerlo en esta división. Obviamente, todos están hablando de eso, por lo que realmente refrescó la división y entusiasmó a todos, así que pensé que era una gran pelea y no puedo esperar a ver qué sucede después”.

Volkov (35-10 MMA, 9-4 UFC), quien viene de una victoria por nocaut técnico en el primer asalto sobre Jairzinho Rozenstruik en UFC Fight Night 207 en junio, regresa a la acción el sábado cuando se enfrente a Alexandr Romanov (16-1 MMA, 5 -1 UFC) en el evento coestelar de UFC Fight Night 221. El evento se lleva a cabo en The Theatre en Virgin Hotels y se transmite por ESPN+.

El ruso ha tenido sus altibajos en el octágono, pero sus únicas derrotas en casi seis años con la promoción han sido contra Gane, Tom Aspinall, Curtis Blaydes y Derrick Lewis. No está pidiendo una pelea con Jones en este momento, pero una victoria sobre Romanov lo pondría en la carrera por otro contendiente de alto perfil, lo que luego lo llevaría a la conversación sobre la oportunidad por el título.

“Realmente no presto mucha atención a quién está dónde cuando se trata de clasificaciones. El nombre no es tan importante como, ‘¿Qué hiciste para merecer la oportunidad por el título?’ Lo que voy a hacer es asegurarme de demostrar que, independientemente de las peleas en las que participe, merezco la próxima oportunidad por el título. Creo que eso es algo en lo que todos los demás pesos pesados ​​​​deberían concentrarse. La posición en el ranking, no es tan importante como ¿Qué estás haciendo para ser el próximo aspirante al título? … No sabemos cuántas veces al año o con qué frecuencia va a pelear Jones, pero al menos está barajando el tablero. Está haciendo que la gente se mueva. Está haciendo que la gente entienda que hay partículas en movimiento, y estoy emocionado de ver lo que me traerá”.