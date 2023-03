Nikita Krylov habla dolencia lo obligó dejar pelea

Por primera vez en su carrera en UFC, Nikita Krylov se vio obligado a dejar de competir, pero ahora está listo para hacerlo dos semanas después.

En UFC Fight Night 220, Krylov (29-9 MMA, 10-7 UFC) estaba listo para encabezar junto a Ryan Spann en el UFC Apex en Las Vegas. La pelea número 18 de Krylov con la promoción habría sido su primer evento principal, sin embargo, una enfermedad el día de la pelea lo obligó a abandonar solo unas horas antes de la pelea contra Spann (21-7 MMA, 7-2 UFC).

Ambos peleadores llegaron al lugar el día de la pelea, pero no habría pelea. La pareja se reunió en la parte de atrás e intercambió breves palabras antes de tomar caminos separados.

“Estaba un poco decepcionado, pero es salud, ¿sabes?”.

Krylov reveló que la enfermedad probablemente fue causada por una comida que comió la noche anterior a la pelea programada, que contenía huevos que no estaban frescos.

“En nuestro hotel, no tenemos refrigerador. Tomé mi comida en la noche del viernes. El sábado por la mañana como, y después de 90 minutos, tal vez dos horas, me siento mal. Mi temperatura se mantiene más alta, siento un poco de incomodidad por dentro. Vinimos al Apex y trabajamos con un médico. Me dio una pastilla. Después de una pastilla más, hicimos todo lo posible para pelear, pero no pude hacerlo”.

Teniendo en cuenta las circunstancias de la cancelación y la rapidez con la que Krylov se recuperó de la enfermedad, la pelea pudo volver a programarse para UFC Fight Night 221 solo dos semanas después. Aunque el oponente es el mismo, otros detalles han cambiado; algunos para bien, otros para mal.

La ciudad de la pelea sigue siendo Las Vegas, pero el lugar es The Theatre en Virgin Hotels, que tendrá más fanáticos presentes para ver la acción. Krylov ya no se enfrenta a Spann en el evento principal, lo que significa 10 minutos menos de lucha, en caso de que llegue hasta el final. Pero para dar cabida a que ambos peleadores hagan un cambio rápido para que la pelea se lleve a cabo, los pesos semipesados ​​no reducirán el peso a 205 libras y se enfrentarán en 215 libras en su lugar.

“En teoría, esto parece (es) mejor, pero para mí, (hubiera sido) mejor (hacer) mi primer evento principal y mostrar una gran pelea. Pero es lo que es. Estoy feliz y gracias a Dios por todo lo que pasó conmigo, y estoy listo para pelear este sábado”.