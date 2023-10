Volkanovski revela por qué aceptó pelea en UFC 294

Alexander Volkanovski no pudo evitarlo, pero el impulso interno que lo llevó a la derrota del sábado en UFC 294 es también el mismo atributo que le proporcionó muchos éxitos.

Luego de su derrota por nocaut en el primer asalto ante Islam Makhachev , Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) intentó controlar sus emociones mientras explicaba por qué aceptó el desafío por el título de peso ligero con 11 días de anticipación.

«No quiero sentarme ahí y obviamente poner excusas. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Obviamente, creo firmemente en la preparación y cosas así. Pero me respaldo, así que esa fue la decisión que tomé. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Probablemente tomé decisiones… Podría haber tomado mejores decisiones, pero él no es alguien a quien deberías avisarle a corto plazo. Pero lo necesitaba.

“Mucha gente dirá que es por el dinero y todo eso, pero fue mucho más que eso. Fue difícil. Realmente es difícil para los deportistas. Lo siento. … Nunca pensé que tendría problemas con eso, pero por alguna razón, cuando no estaba peleando o en el campamento, joder, lo siento. … Estaba simplemente destrozándome la cabeza. Necesitaba pelear”.

El final del libro de cuentos fue para no. Una patada en la cabeza de Makhachev a los tres minutos de iniciada la pelea marcó rápidamente el principio del fin. Volkanovski evitó tergiversar cualquier explicación del fracaso como excusa, mientras intentaba entender su psique y su toma de decisiones.

«Surgió esta oportunidad y, para ser honesto, no estaba entrenando tanto como debería. Pero pensé que tenía que hacerlo. Tuve que aceptarlo. Me digo a mí mismo que así debe ser. Estaba luchando un poco sin luchar, me estaba hundiendo la cabeza. No sé cómo. Todo está bien. Tengo una hermosa familia pero no lo sé. Sólo necesitas mantenerte ocupado. Por eso le pedí a UFC que me mantuviera ocupado. Sólo necesito mantenerme ocupado. Necesito estar en el campamento, de lo contrario me voy a arruinar la cabeza”.

Si bien muchos peleadores pueden experimentar las crudas emociones de una caída desde la cima luego de perder un título, Volkanovski permanece sentado en la cima de una montaña diferente. Todavía ostenta el título de peso pluma de UFC e indicó que una defensa contra Ilia Topuria está “bloqueada” para enero, pendiente de autorización médica. El hambre de competición no quedó satisfecha con la actuación del sábado.

«Necesito estar ocupado. Una vez más, creo que mi propósito ahora obviamente es la familia y la lucha. Cuando no estoy peleando, no siento que estoy cumpliendo todos los requisitos. Necesito marcar todas las casillas. No me gusta perder el tiempo”.