Usman analiza derrota en UFC 294 ante Chimaev

La derrota fue durante mucho tiempo un territorio inexplorado para Kamaru Usman, pero ahora se encuentra en una racha de tres derrotas después de UFC 294 .

Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) perdió por decisión mayoritaria ante Khamzat Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) el sábado en el Etihad Arena en Yas Island, Abu Dhabi. Aceptó la pelea con un aviso de 10 días. Si hubiera tenido un campamento completo, Usman cree que las cosas habrían sido diferentes. Dejando a un lado las circunstancias de la preparación, también reconoce que hay algunas cosas que hizo mal de todos modos.

«Le lanzas dos muy finos a Leon (Edwards) y ha pasado un tiempo. Pasas años sin perder, durante mucho, mucho tiempo, por todo el trabajo duro. Luego, dejas caer dos cercanos así. Empiezas a cuestionar las cosas y empiezas a dudar un poco de ti mismo. Casi olvidas lo que se siente. Si algo puedo decir que me llevo de esta noche es que necesito confiar más en mí mismo, confiar en mis entrenadores y volveremos.

“Creo que levantarme del sofá en 10 días y pelear contra un toro joven y hambriento como ese, que es grande y fuerte y tuvo un año y medio para crecer realmente en esta categoría de peso, y no lo hice. No confiaba en mi forma. Soy un luchador por el campeonato y no se puede empezar así de lento. Yo digo que me den un par de rounds más, creo que el mundo sabe cuál podría ser ese resultado”.

La pelea en UFC 294 fue el debut de Usman en el peso mediano de la promoción. Si bien el futuro aún no está claro, el presidente de UFC, Dana White, dijo a MMA Junkie y a otros reporteros después del evento que está abierto a que Usman compita en cualquier categoría de peso, la que Usman prefiera.

«Eso depende de él. Ese tipo no lo ha hecho en absoluto. Cuando miras su carrera, miras lo que ha hecho, es el mejor peso welter de todos los tiempos. No recibe suficiente crédito, dio un paso adelante y aceptó esta pelea en 185. Cualquier cosa que quiera hacer, estoy bien con eso”.