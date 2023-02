Volkanovski reacciona a ausencia Khabib en UFC 284

Alexander Volkanovski siente que la ausencia de Khabib Nurmagomedov en la esquina en UFC 284 no afectará en absoluto a Islam Makhachev en la noche de la pelea.

Volkanovski se enfrentará al protegido de Nurmagomedov, Makhachev, en el evento principal de UFC 284 el 11 de febrero. Está buscando convertirse en el último ‘campeón-campeón’ de UFC al ganar el título de peso ligero.

Makhachev culminó su notable carrera en el peso ligero con una sumisión de Charles Oliveira en UFC 280. Después de la victoria, Nurmagomedov y Makhachev llamaron a Volkanovski para el próximo enfrentamiento por el título.

Nurmagomedov se está alejando de MMA para concentrarse en el tiempo con su familia y su círculo íntimo. No asistirá a UFC 284 y, por primera vez en mucho tiempo, no arrinconará a su buen amigo Makhachev.

Nurmagomedov se ha hecho un nombre como posiblemente uno de los mejores entrenadores de MMA desde que se retiró como peleador. Sin embargo, Volkanovski siente que la ausencia de Nurmagomedov en UFC 284 no afectará su pelea con Makhachev. Durante una aparición reciente en The MMA Hour , Volkanovski dijo que Nurmagomedov no acorraló a Makhachev.

“Me sorprendió al principio, pero no importa. Islam seguirá saliendo. La gente impulsa narrativas y todo eso. Al final del día, Islam es un gran luchador, y él es el que está haciendo su trabajo. Khabib te lo diría él mismo.

“Mi mano se levanta, no pongas excusas”, continuó Volkanovski. “Ha peleado muchas veces sin Khabib en su esquina y cosas así. Estoy seguro de que lo sentirá en la preparación y todo eso, pero al mismo tiempo lo ha hecho antes y es un gran luchador y aparecerá en el octágono de todos modos, incluso si Khabib estuvo allí o no. Estoy preparando lo mismo.

Es probable que Nurmagomedov vea la pelea desde casa, pero no estará junto a la jaula para ver a Makhachev pelear contra Volkanovski.

Volkanovski está lleno de confianza después de convertirse en el peleador número uno libra por libra de UFC. Terminó su trilogía con Max Holloway en su última pelea en UFC 276 por decisión unánime.