El ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping cree que Jorge Masvidal merece un inmenso respeto por aceptar una pelea con el en forma Gilbert Burns .

La semana pasada, Dana White hizo grandes anuncios sobre el pago por visión de UFC 287 en abril. Además de revelar que el rey de las 185 libras, Alex Pereira, competirá con su rival de toda la vida, Israel Adesanya , en el evento principal, el presidente de UFC confirmó el regreso de “Gamebred”.

En el evento principal, el dos veces retador al título, Masvidal, buscará recuperarse de un trío de derrotas cuando se enfrente al contendiente entre los cinco primeros, Burns, dentro del octágono.

En Burns, Masvidal se encuentra con un contendiente de alto rango que se sienta en el extremo opuesto de la mesa de forma. Desde su propio intento fallido de destronar al entonces campeón Usman en 2020 , “Durinho” se ha ido 2-1 dentro de la jaula.

Después de vencer a Stephen Thompson, Burns aumentó su valor en la derrota contra Khamzat Chimaev, desempeñando su papel en un contendiente a Pelea del Año. El mes pasado, el brasileño se mantuvo en la contienda con una exhibición dominante contra Neil Magny .

Con esas actuaciones en mente, Michael Bisping tiene el mayor respeto por la disposición de Masvidal para enfrentar el desafío de Burns de frente.

“Tienes que respetar a Masvidal. Está en una posición difícil. Una posición muy, muy difícil. Tres derrotas seguidas ahora en los últimos tres años”, dijo Bisping durante un video subido a su canal de YouTube . “Es una posición peligrosa ir contra Gilbert Burns porque si no obtiene la victoria, por supuesto, tendrá una racha de cuatro derrotas consecutivas… Respeto a Masvidal por tomar esta. Podría haber tomado una decisión y decir: “No, quiero enfrentamientos más fáciles”. Pero no lo hace.

“Obviamente quiere pelear por el cinturón. Quiere ser el campeón. Por supuesto, no se está volviendo más joven y quiere maximizar su carrera… No quiere vencer a la competencia menor”, ​​continuó Bisping. “Hubiera estado en condiciones de decirle a UFC: ‘Oye, acabo de pelear contra Kamaru dos veces. Luché contra Colby Covington . No voy a pelear por el cinturón en mi próxima pelea, así que solo dame a alguien un paso más abajo en la escalera’. Pero no lo hizo. Dijo: ‘Quiero a Gilbert Burns’, y eso es sensacional. Porque, sobre el papel, no es el mejor enfrentamiento”.

Bisping continuó reconociendo que Masvidal será firmemente recompensado por el riesgo si tiene éxito, y señaló que probablemente le espera un lugar en la contienda por el título.

“Nadie quiere tener cuatro derrotas seguidas en su historial. Cuando estás en tres seguidas y te enfrentas a un tipo como Gilbert Burns, es una posibilidad. Pero con un gran riesgo, viene una gran recompensa. Si puede vencer a Gilbert Burns, de repente vuelve a estar en la contienda”.