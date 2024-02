Volkanovski planea tomarse tiempo libre hasta revancha con Topuria

La próxima vez que Alexander Volkanovski planea pelear es en una revancha contra Ilia Topuria. Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) fue noqueado por Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) en el evento principal de UFC 298 a principios de este mes y perdió el título de peso pluma.

Muchos cuestionaron la decisión de Volkanovski de enfrentarse a Topuria apenas cuatro meses después de haber sido noqueado por Islam Makhachev en octubre pasado, pero Volkanovski entiende que ahora es necesario algo de tiempo libre.

“Siendo campeón, sentí que tenía que estar ocupado porque sentía que ese era el estándar de un campeón. No sólo eso, quería sacar provecho del legado. Quería conseguir tantas defensas, así que necesitaba volver a entrar. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en tu mejor momento?

“Necesitas aprovechar esto al máximo, conseguir las defensas, conseguir ese dinero. Siempre hay presiones por eso, así que sentí que vivirías la vida según un programa de entrenamiento. … En este momento, un descanso obviamente es bueno para la cabeza, así que tiene sentido. Y sé que no pelearé hasta la revancha, que de todos modos no será hasta finales de este año, así que es perfecto”.

Volkanovski está de acuerdo con que la primera defensa del título de Topuria sea contra otra persona, siempre y cuando pueda gestionar las cosas con él cuando regrese.

“Sé que mi próxima pelea definitivamente será por el título y la revancha. Pero si se fuera a otro lugar porque quería estar activo, lo cual me parecería más que aceptable, si quisiera estar realmente activo y tener una recuperación rápida, obviamente no voy a hacer eso debido a mi cabeza (del nocaut). Quieres tomártelo en serio. Pero mi próxima pelea definitivamente será 100 por ciento la revancha”.

Volkanovski admite que después de la derrota por nocaut ante Makhachev lo puso a la defensiva en la pelea, que no es como suele competir.

“(He tenido) en mente que me atraparon (contra Makhachev). Mira, la gente va a especular y decir: ‘Es chinny’. No fue un descanso lo suficientemente largo. Creo que mi equipo hizo un gran trabajo. ¿Pero estaba eso en mi mente? Sí. Obviamente, me dije a mí mismo que no lo sería. A eso me refiero cuando digo que tenía dudas allí.

“Estaba peleando como, ‘No me pueden atrapar’, pero tratando de decirme a mí mismo, ‘Estáis todos bien, vamos. Tienes que empezar a ir. Empieza a pelear tu lucha.’ Fue complicado. Tal vez lo hizo (jugó un factor). Eso me hace tomar esto en serio. Ya son dos (nocauts) seguidos. Digámoslo de esta manera: no planeo tener un cambio rápido como el que tuve después de la pelea de octubre con el Islam”.