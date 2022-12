Alexander Volkanovski marcará muchas casillas si derrota a Islam Makhachev en UFC 284. Con una victoria en el pay-per-view del 12 de febrero en Perth, Australia.

Volkanovski capturaría el título de peso ligero de UFC y obtendría el estatus de campeón-campeón, obtendría posiblemente la mayor victoria de su carrera en su país de origen y se haría un nombre, ese es actualmente un lugar detrás de él en el No. 2 en el ranking libra por libra de MMA .

Es ese último logro en la lista lo que tiene a Volkanovski particularmente entusiasmado con su próxima pelea, especialmente dada la invencibilidad percibida de Makhachev y sus estrechos vínculos con la leyenda del peso ligero Khabib Nurmagomedov .

“Sin faltarles el respeto, pero es por eso que esta pelea es tan importante para mí. Es la lucha de Daguestán, nadie puede entender esto, están en racha y todo eso. Khabib está ahí. Islam, lo que ha estado haciendo en sus últimas peleas. Todo lo que. Estaba persiguiendo al campeón-campeón, eso es lo que me motivó antes de saber contra quién estaba peleando. Tan pronto como el Islam ganó y la gente habló, algo fue como, bang, eso es todo lo que me importaba era eliminar a Islam«.

“Ni siquiera fue una falta de respeto. Todo eso hizo que esta pelea fuera mucho más grande. Yo logrando este objetivo, no solo el campeón-campeón, obviamente será increíble tener dos cinturones, pero no solo eso. Es, al hacer eso, eliminar a alguien como Islam. Especialmente siendo un peso pluma que va a pasar al peso ligero, luego pelear no solo contra cualquier peso ligero, vas a ir a Islam de lucha Daguestán, que es conocido por caminar, controlar y lanzar todos estos pesos ligeros. ‘¿Cómo va a lidiar Alex con eso?’

“Esto solo hace que cuando levanto mi mano, lo hace mucho más grande. Eso es lo que me motiva en este momento, la pelea en sí. Va a ser muy especial poner ambos cinturones sobre sus hombros, pero [también] a quién voy a sacar en el proceso”.

Volkanovski borró cualquier duda de que es uno de los mejores campeones de MMA con una campaña de 2022 que lo vio deshacerse de «The Korean Zombie» Chan Sung Jung con relativa facilidad, luego cerró una trilogía sobre el ex campeón de peso pluma Max Holloway al lanzar una blanqueada en UFC 276 .

Desde que se unió a UFC en 2016, Volkanovski ha compilado un récord de 12-0 y ganó 22 peleas consecutivas en total. No tiene reservas sobre poner esos números prístinos en juego contra Makhachev.

“¿Creo que esto va a ser fácil? No. ¿Necesita mucha preparación? Sí, lo hace, definitivamente. Es un desafío. Pero solo porque es un desafío, ¿debería proteger mi récord, proteger este lugar libra por libra, hacer todo esto? No«.

«Tomar en. Te hará un mejor peleador, y honestamente, todavía me quedan menos de ocho semanas y ya soy el doble de peleador que era, solo por cómo estoy tomando esta pelea. Soy más fuerte de lo que nunca he sido.»