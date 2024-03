Virgil era 11 años mayor de lo que todos creían

Aunque en su momento, todos los medios reportamos que Virgil, recordada personalidad de la lucha libre profesional, había fallecido recientemente, a los 61 años de edad, en realidad, ahora se ha podido saber que Virgil mintió acerca de su edad.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, una cuenta dedicada a la lucha libre old school, y también Sean Ross Sapp de Fightful Select, han podido confirmar que Virgil nació en 1951, y no en 1962, como este decía. Esta es la interesante información:

I just found out i got worked by Virgil!

He told everyone his birthday is June 13, 1962 but his REAL birthday is April 7, 1951! Hastily re-editing the next OSW.

Even after passing, he's still working. God bless you Virgil pic.twitter.com/M3C8nPVW1o

— OSW review (@OSWreview) March 2, 2024