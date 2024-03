Swerve Strickland: «El manejo de Sting en AEW ha sido perfecto»

Afortunadamente, la pandemia por COVID-19 quedó atrás y Sting pudo protagonizar algo más que combates cinematográficos en AEW, pues de inicio, se dijo que «The Icon» sólo lucharía de esta manera. Y aunque no ha disputado ningún mano a mano en su última etapa, tal detalle realmente luce irrelevante.

Sting no tenía nada que demostrar. Sting ya tuvo grandes rivalidades individuales a lo largo de su extensa carrera y el objetivo de firmar con AEW era simplemente poder seguir haciendo lo que le apasiona hasta retirarse bajo sus propios términos. Y hacerlo elevando a otros. De ahí el sentido de una última etapa exclusivamente como competidor por equipos.

Darby Allin, así, vivirá hoy el combate más importante de su vida, cuando, acompañado de Sting, defienda el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks en Revolution. Y tras la marcha de su amigo y mentor, se espera quede posicionado definitivamente como estelarista del producto.

Pero como expuse, además de Darby Allin, todos los luchadores en ascenso que compartieron ring con Sting bajo los focos de AEW se vieron beneficiados. Otro asunto es que la casa Élite seguidamente no supiera o quisiera sacara partido y carecieran de continuidad sobre las pantallas.

Y alguien que sí puede considerarse impulsado por su interacción con Sting es Swerve Strickland. Desde aquella lucha de ataúd en All In: London, el otrora Killshot vivió un ascenso dentro de AEW que lo ha conducido hasta su posición actual como retador al magno cetro que porta Samoa Joe en Revolution.

Y durante reciente entrevista ante los micrófonos del podcast ‘In The Kliq’, Strickland analiza así lo que Sting ha supuesto para AEW.

«Pienso que fue una de las mejores platafomas posibles para que se fuera como merecía. Creo que el manejo de Sting en AEW ha sido de primera, perfecto al 100%. No me habría convertido en el estelarista que soy ahora en AEW sin Sting ni Darby Allin. Estos tipos son los que de verdad me impulsaron y fueron mi catalizador. Perder en All In y ser puesto en un ataúd realmente alteró la mentalidad y psicología de quién es Swerve. La llevó a otro nivel y tengo que agradecerlo eso a Sting aunque yo no quisiera necesariamente perder el combate. Que un icono y una leyenda te meta en un ataúd frente a 80 mil personas no es algo de lo que avergonzarse. Fue un momento realmente grande e histórico en la lucha libre profesional que Sting decidiera elegir a AEW y elegiera competir de la manera que compite en AEW y fuese tan abierto de mente con Darby y se dejara influenciar por nosotros los jóvenes y una nueva ola de talentos y estar ahí y mezclarse con nosotros te demuestra la clase de hombre que es, no sólo como profesional, sino te demuestra la clase de hombre que es de verdad. Se le va a echar de menos. Me alegro de que vaya a retirarse aquí con nosotros y se despida estando con AEW».