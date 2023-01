¿Tiene sentido proclamar un único cetro como representativo de la vasta escena «indie» de los Estados Unidos? Esta ha sido la intención de IndependentWrestling.tv, la principal plataforma de «streaming» de las ligas alternativas del país de las barras y estrellas —también promotora de eventos— desde el anuncio hecho por Matt Tremont el pasado 4 de julio de que, junto al Campeonato Mundial de Lucha Libre Independiente IWTV entonces portado por él, las duplas tendrían su equivalente.

A lo largo del verano, y sobre diversas empresas, tuvo lugar un torneo en pos de coronar a los primeros monarcas, desarrollándose hasta este pasado sábado, como parte del evento Heavy Lies The Crown de Beyond Wrestling, evento adscrito al Wrestival Weekend de Worcester (Massachusetts).

Allí, Violence Is Forever, la talentosa dupla conformada por Kevin Ku y Dominic Garrini, derrotaron a The Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) para conseguir ese Campeonato de Parejas de Lucha Libre Independiente IWTV. Final de un camino que en las rondas anteriores vio a Ku y Garrini pasar por encima de The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black), The Brick City Boyz (JCRuz y Victor Chase) y MSP (Aiden Aggro y DangerKid).

Ku y Garrini vivieron un momento de considerable mediaticidad cuando firmaron con Major League Wrestling y se unieron al Team Filthy de Tom Lawlor. Su paso por esta empresa, sin embargo, tuvo poco rédito para ellos, con apenas una decena de combates entre diciembre de 2020 y octubre de 2021. En enero del pasado año, Ku y Garrini se desvincularon de MLW, alegando querer buscar nuevas metas.

Y aunque 2022 fue el año de mayor cantidad de implicaciones competitivas de ambos , se diría que siguen sin dar ese siguiente paso. En febrero se habló de que AEW tenía interés por contratarlos, y finalmente sólo disputaron un combate sobre suelo Élite, ejerciendo de poco más espárrines dentro de un episodio de Dark: Elevation.

Actualmente, además del Campeonato de Parejas de Lucha Libre Independiente IWTV, Violence Is Forever portan el de Southern Underground Pro, el de ACTION Wrestling, el de Capital City Championship Combat y el de DEADLOCK Pro-Wrestling.

“You’re pretty successful as a singles wrestler why would you want to be in a tag team?”

Something I heard a lot in 2018. This right here is the reason

4x Tag Team of the Year

First ever @indiewrestling Tag Team Champions pic.twitter.com/DOI5ELNSiB