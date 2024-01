En el episodio de WWE Raw del 27 de septiembre de 1999, Mick Foley organizó un segmento especial llamado This is Your Life con The Rock en el que buscaba revivir diversas etapas de su vida, sorprendiéndolo con la presencia de personas importantes como su antiguo profesor de economía, su entrenador y su primer amor del instituto. Fue un momento que quedó guardado en los libros de historia de la WWE y que ocurrió cuando los dos formaban juntos The Rock ‘n’ Sock Connection.

► El segmento This is Your Life

No obstante, a Vince McMahon no le gustó. Así lo indica The Hardcore Leyend en un video de WWE:

«Hay una frase que suelo usar, la llamo ‘abrazar lo ridículo’. Algunas personas simplemente no están dispuestas o no pueden hacerlo. Creo que aquellos que abrazan lo ridículo, que aprovechan al máximo cada oportunidad que se les presenta, son los que realmente marcan la diferencia. The Rock siempre estaba en sintonía. No estoy seguro de cómo ninguno de los dos rió durante esa escena, no lo sé. Mirándolo ahora, él es la estrella más grande del mundo y tuve la oportunidad de estar a dos pasos de él. Realmente quería que todo saliera bien.

«Lo que la gente no sabe sobre This Is Your Life es que a casi todos les encantó, pero una persona definitivamente no le gustó para nada, y esa fue el Sr. McMahon. Ten en cuenta que creo que teníamos programados 14 minutos y duramos 26 en televisión en vivo, a nivel nacional, en horario estelar. Trajeron a actores locales para interpretar al entrenador, al profesor, a la exnovia.

«Yerple fue descubierta en Michigan cuando visitamos al Sr. McMahon en el hospital. Ella y su esposo tenían un lugar llamado Yerple and Jojo’s Fun Time Palace. Uno de los aspectos conmovedores de la historia es que, hasta el día de hoy, Yerple y yo estamos en contacto.

«Ha habido otros intentos de recrearlo, y no creo que nadie lo logre igual, porque parte de la belleza es que fue tan improvisado. Dwayne tuvo la oportunidad de convertirlo en un verdadero vehículo estelar, y con tan poco esfuerzo. Cuando quedó claro que no lo habíamos arruinado, sino todo lo contrario, fuimos tras el Sr. McMahon de manera audaz y fue entonces cuando logramos el acuerdo de que podíamos hacer lo que quisiéramos a partir de ese momento.»