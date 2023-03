Vince McMahon estará en WrestleMania 39

WrestleMania 39 está a pocas horas y WWE, como siempre, buscará poner toda la carne en el asador. Si bien no contaremos con íconos de la empresa como The Rock o Steve Austin, en un ambiente que pintaba propicio para ellos, este será el primer evento de este calibre que estará bajo la dirección de Triple H, luego de que Vince McMahon renunciara a la compañía en julio del año pasado.

► WrestleMania 39 será la primera edición bajo el mando de Triple H

Vince McMahon regresó a la WWE tras pocos meses de ausencia, y aunque existía preocupación en el personal respecto a que el hombre de 77 años fuera a inmiscuirse en la parte creativa, lo cierto es que ese no ha sido el caso y simplemente está tratando los aspectos relacionados a la posible venta de la compañía. Ahora, eso no significa de que no haya aparecido tras bastidores una que otra noche.

WrestleMania 39 se acerca a pasos agigantados y los fanáticos se preguntan si Vince McMahon aparecerá en el evento. Si bien los al interior de la compañía han declarado que McMahon no está tan involucrado en la creatividad como antes, PWInsider logró informar que, varias fuentes le confirmaron que el mandamás estará en Los Ángeles para el evento.

No está claro si Vince McMahon planea aparecer ante la cámara o no, pero si lo hace, esta podría ser su última aparición en WrestleMania como propietario de la empresa, ya que los directivos esperan que la compañía pueda venderse en unos meses, y se desconoce si el potencial comprador querrá que McMahon siga al mando.

