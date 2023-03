El GORILLA HALL OSAKA fue el escenario desde donde GLEAT presentó “G Pro-Wrestling Ver.47“.

► “G Pro-Wrestling Ver.47”

Minoru Tanaka consiguió la primera defensa del Campeonato GAORA TV, superando a Quiet Storm de BULK ORCHESTRA.

Siguió un choque femenino de parejas, donde Unagi Sayaka e Itsuki Aoki superaron a Michiko Miyagi y Yukari Hosokawa. Tras el combate, Sayaka desafió a Miyagi a una confrontación individual.

Strong Hearts (T-Hawk, Komander y CIMA) establecieron su dominio sobre el combinado de Violento Jack, Yutani y Hartley Jackson. Esta fue la presentación de Violento Jack de Freedoms con GLEAT.

Check Shimatani y Hayato Tamura se mantienen en la posesión del Campeonato G-Infinity tras dominar a El Lindaman y Soma Watanabe. Para los de BULK ORCHESTRA fue su cuarta defensa.

Kaito Ishida defendió por primera vez el Campeonato G-Rex respondiendo al reto de KAZMA SAKAMOTO. Tras el duelo subió T-Hawk y lo encaró, proponiéndose como el siguiente retador. En respuesta, Ishida se burló de él y T-Hawk lo abofeteó.

Los resultados completos son:

GLEAT “G PRO-WRESTLING VER.47”, 21.03.2023

GORILLA HALL OSAKA

Asistencia: 372 Espectadores

1. G PROWRESTLING: Takanori Ito, Masato Kamino, Yusuke Kodama e Issei Onitsuka vencieron a Kaz Hayashi, Jun Tonsho, Keiichi Sato y Tetsuya Goto (11:22) con la Tenku Otoshi de Kodama sobre Goto.

2. GAORA TV Title: Minoru Tanaka (c) derrotó a Quiet Storm (9:24) con un Forward Roll (1st defense) defendiendo el título

3. G PROWRESTLING: Unagi Sayaka e Itsuki Aoki vencieron a Michiko Miyagi y Yukari Hosokawa (12:17) con la Jomon Toppa Unagi Ga de Sayaka sobre Hosokawa.

4. LIDET UWF Double Bout: Shinya Aoki y Yu Iizuka derrotaron a Seichi Ikemoto y Tetsuya Izuchi (11:02) con un Arm Crisscross de Iizuka sobre Izuchi.

5. G PROWRESTLING: T-Hawk, Komander y CIMA vencieron a Violento Jack, Yutani y Hartley Jackson (13:25) con un Night Ride de T-Hawk sobre Yutani.

6. G-INFINITY Title: Hayato Tamura y Check Shimatani (c) derrotaron a El Lindaman y Soma Watanabe (18:52) con la Gyakuuchi de Shimatani sobre Watanabe defendiendo el título

7. G-REX Title: Kaito Ishida (c) venció a KAZMA SAKAMOTO (23:41) con la Buzzaw Kick defendiendo el título