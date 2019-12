Se está acabando el 2019 y el año no deja de darnos malas noticias. Los fans de «La Víbora» se encuentran sumamente preocupados, puesto que surgió un vídeo luego de Randy Orton se lesionara en un reciente House Show y la situación no luce para nada bien.

Todo ocurrió anoche desde el Giant Center en Hershey, Derry, Pennsylvania, en lo que fue el último evento en vivo de WWE en el 2019.

Orton batallaba en contra de «El Fenomenal» AJ Styles, pero no iban más de dos minutos cuando la lesión tuvo lugar. Orton intentó aplicar un RKO, pero cayó sobre la lona aparatosamente y estuvo allí por unos minutos. La lucha fue cancelada, el árbitro realizó la temida señal de la X y rápidamente llegaron dos paramédicos a ayudar a Orton a ponerse en pie y revisarlo. Pero el dolor era tal que Orton se tiró nuevamente al piso. Pasaron unos minutos y luego fue sacado por un médico y otro árbitro hacia la zona de Backstage, como se aprecia en el siguiente vídeo:

Randy Orton goes down with an injury at #WWEHershey pic.twitter.com/ILVUyD8q0L

Minutes into his match against AJ Styles, Randy Orton is injured and can’t finish. He is now being helped to the back #WWEHershey pic.twitter.com/Lr2It5ArRQ

— James Crummel (@jamescrummel) December 30, 2019