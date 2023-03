Vera no está estresado por situación de oportunidad titular

Marlon Vera no ve mucha rima o razón en la forma en que se deciden las oportunidades por el título de UFC en estos días. Sin embargo, cree que eso probablemente juega a su favor.

Vera (20-7-1 MMA, 14-6 UFC), quien se encuentra con Cory Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC) en la UFC del sábado en ESPN 43 como cabeza de cartel en el AT&T Center en ESPN luego de las preliminares en ESPN+, es una de el peleador más popular en la división de peso gallo, tiene un estilo de pelea pesado, un país detrás de él en Ecuador y una actitud hacia el juego de pelea que personifica lo que debería ser el UFC.

Actualmente en una racha ganadora de cuatro peleas que incluye nocauts de los ex campeones Dominick Cruz y Frankie Edgar, “Chito” probablemente superaría su caso si vence a Sandhagen. Sin embargo, no está seguro porque sabe que UFC no es una meritocracia.

A pesar de que tiene una victoria por nocaut técnico sobre Sean O’Malley, “Suga” probablemente todavía esté al frente para desafiar al ganador de la pelea por el título de UFC 288 entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo. También está Merab Dvalishvili, quien ha ganado sus últimas nueve peleas.

Vera no sabe exactamente cómo se desarrollará el panorama en las 135 libras, pero sí sabe que no estará incluido en ningún plan importante a corto plazo a menos que gane.

“La forma en que se hacen las clasificaciones es realmente difícil de predecir. Tienes a O’Malley en el No. 1 después de que venció a (Petr) Yan. Ahora tienes a Merab en el No. 1 después de que lo derrotó. Yan no estaba en el No. 1 después de su última pelea, ¿pero venciste al tipo y luego vas al No. 1? Así que realmente no importa. Puedes ser el número 10 y luchar por el título. Es lo que sea que la f*ck UFC quiera hacer en este momento. Estoy bien con eso.“

Vera señala la oportunidad por el título de Cejudo contra Sterling en UFC 288 el 7 de mayo como un ejemplo de la toma de decisiones selectiva de la promoción. Cree que Cejudo está recibiendo un trato especial, pero no puede quejarse porque aceptaría felizmente ese trato si el zapato estuviera en el otro pie.

En cambio, Vera tiene la intención de tomar el largo y difícil camino hacia la cima. Dijo que su vida comienza y termina con el enfrentamiento del sábado con Sandhagen, y que está preparado de la mejor manera posible para obtener la victoria.

“Solo el hecho de que sea un tipo que se prepara para darme una paliza, me tiene que preocupar. Me despierto todas las mañanas pensando que hay muchos trabajos por hacer. No importa quién esté delante de mí. Solo me enfoco en mejorar, y he estado mostrando pelea por pelea.

“Siento que la gente comienza a mirar más allá de cosas como, ‘Esto es lo que quiero después. Esto es con lo que quiero pelear. No se puede predecir la lucha. Incluso si llega al nivel ‘Mystic Mac’, puede predecir tal vez tres veces. No puedes predecirlo para siempre”.