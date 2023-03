Chimaev: “Covington sería una pelea increíble, pero desapareció”

Khamzat Chimaev tiene sus ojos puestos en el peso mediano y más allá, pero no necesariamente en las 170 libras. Antes de saltar a las 185 libras, el invicto Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) dice que tomaría dos peleas más en la división de peso welter: Colby Covington y luego una oportunidad por el título.

Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) afirmó recientemente que Chimaev rechazó una pelea contra él, pero el peleador nacido en Chechenia dice que ha aceptado múltiples peleas con grandes nombres, incluido Covington. Chimaev dijo que el actual campeón de peso mediano Alex Pereira y el ex poseedor del título Robert Whittaker también estaban en la lista de posibles oponentes.

“Colby, me llaman muchas veces. ¿Aceptas la pelea aquí? ¿Aceptas la pelea ahí? Dije: ‘Sí, sí’. Tuve una conversación con Sean Shelby cuando Alex Pereira ganó la pelea (contra Israel Adesanya), le dije: ‘Déjame pelear con ese tipo en Brasil’. Él dijo: ‘Vamos, vamos hermano’. Luego, después de que dijo: ‘No, hermano, pelearemos contra Colby’. Dije OK, tenemos que ir con Colby, pero nunca sucedió”.

Según Chimaev, esto fue cuando el presidente de UFC, Dana White, comenzó a declarar públicamente que quería que él subiera al peso mediano debido a una grave pérdida de peso en UFC 279, lo que provocó una reorganización caótica de los combates solo unas horas antes del evento. Entonces, Covington comenzó a hablar basura.

“Cuando le enviamos el contrato y UFC quería hacer ese partido, se quedó callado. Él no hablaba de nada. El desapareció. Ahora va a volver y cuando subo, empieza a hablar de mí”.

Chimaev dijo que nunca se le dio una razón clara por la cual la pelea nunca se llevó a cabo, pero cree que los problemas legales de Covington con Jorge Masvidal pueden haber influido.

“UFC lo quería, ¿y por qué no sucedió?. Alguien dijo que no. Sé que no soy yo. Salgo en los medios esa vez y estaba callado. Les mostré a todos que quiero pelear con Colby. Publiqué las fotos en Instagram y Twitter y en todos los lugares donde hablé al respecto, quería hacer ese programa.

“Esa será una pelea increíble. Mucha gente va a ver esa pelea, porque el tipo hace un espectáculo. Y sí, a la gente no le gusta porque miente demasiado, pero aun así, es un luchador. Para mí, una pelea fácil”.

Parece que el UFC ha decidido qué sigue para Covington después de que intervino como suplente para la pelea por el título de UFC 286. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, White dijo que Covington es el siguiente en la fila para una oportunidad por el título, lo que no le cayó bien a algunos de sus compañeros. Chimaev, por otro lado, no se molestó.

“No me importa esa mierda. Estoy aquí para ganar dinero y ser feliz, y hacer que mi familia se sienta bien. Ellos pueden hacer lo que quieran. Nunca voy a perder mi pelea. Si nunca me van a dar el cinturón, una pelea por el título, nunca voy a perder una pelea. Qué van a hacer? Seré el libra por libra sin el cinturón. El mejor luchador del mundo. Conviértete en el número 1 libra por libra sin cinturón”.