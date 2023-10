Chad Gable vivió uno de sus mejores momentos en mucho tiempo durante su historia con Gunther en torno al Campeonato Intercontinental. A pesar de no haber podido hacerse con el título, el exluchador olímpico estuvo en primera plana durante muchas semanas, se ganó el cariño de los fanáticos y demostró nuevamente ser un buen soldado para WWE cuando lo necesitan al máximo, que no es demasiado habitualmente, aunque tampoco está nunca desaparecido, es alguien con quien siempre pueden contar.

Ahora, mientras tanto él como Otis y Maxxine Dupri buscan qué sigue para ellos a continuación, Chad Gable expresa su valoración de aquella rivalidad con Gunther en WWE Die Woche:

«Uf, desearía poder mostrarte mi pecho después de algunos de esos combates para que puedas sentir cómo se experimenta. Son sin duda algunos de los combates más intensos y fuertes que he tenido en toda mi carrera. Lo que ves en la televisión con él es exactamente lo que obtienes. No es un juego. Puedes ver los golpes, parecen dolorosos. Lo son. Suena como si fueran dolorosos, y lo son. Él golpea fuerte. Nada se desperdicia con él.

«Todo lo que hace, ya sea una patada, un puñetazo o un chop, todo tiene importancia, duele, es fuerte y se ejecuta con fuerza. Es intenso, y eso también lo saca de mí. Me obliga a luchar con intensidad, lo cual me gusta. Estar en el ring con él es muy competitivo. Me obliga a elevar mi nivel, si tiene sentido, a dar un poco más, lo cual es necesario cuando te enfrentas a un tipo como él en combates por el campeonato. Por eso me encantan esos combates».

Por contra, The Ring General está en una historia ahora con Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, ¿uno de ellos lo destronará?Aunque, en realidad, su próximo retador será Bronson Reed.

