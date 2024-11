Usman rompe el silencio sobre posible pelea con Rakhmonov

Ha pasado una semana desde que el campeón de peso welter Belal Muhammad reveló la noticia de una infección en el pie que lo obligó a abandonar UFC 310, y se ha hablado mucho sobre lo que sucederá con su oponente, Shavkhat Rakhmonov, pero aún no se ha confirmado nada.

Una de las posibilidades que se barajan es que Rakhmonov se enfrente al ex campeón de las 170 libras Kamaru Usman por un cinturón interino en el evento PPV del 7 de diciembre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Si bien Rakhmonov ha presionado para que se lleve a cabo ese enfrentamiento , las cosas aún están en el aire.

En el episodio del jueves de su podcast “Pound 4 Pound” con Henry Cejudo, Usman expresó su voluntad de intervenir con poca antelación, pero no fue claro acerca de ser contactado por los casamenteros de UFC cuando comentó sobre la situación por primera vez.

“La UFC va a llamar a quien crea que va a ser lo suficientemente fuerte y lo suficientemente hombre como para intervenir, lo suficientemente loco como para intervenir en un corto plazo, y salir y posiblemente sorprender al mundo. Definitivamente, la UFC sabe a quién llamar cuando ocurre esa situación. Y si me llaman, voy a responder la llamada, dejaré un par de cosas claras y, si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. No me avergüenzo de nada de eso”.

Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) ha sido convocado para dos peleas importantes con poca anticipación en los últimos años. Mientras era campeón, aceptó una pelea con Jorge Masvidal con seis días de anticipación en julio de 2020 en UFC 251. El año pasado, Usman se presentó con menos de dos semanas de anticipación para pelear contra Khamzat Chimaev en una pelea de peso mediano en UFC 294. Usman venció a Masvidal por decisión unánime , pero perdió por decisión mayoritaria ante Chimaev .

Usman, de 37 años, lleva tres peleas perdidas, ya que no compite desde la derrota ante Chimaev en octubre de 2023. Antes de eso, Usman perdió peleas por el título consecutivas contra Leon Edwards: primero perdió su título por nocaut en el quinto asalto en UFC 278 y luego se quedó corto en la revancha (trilogía) por decisión mayoritaria en UFC 286.