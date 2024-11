Meerschaert quiere arruinar el debut de De Ridder en UFC Fight Night 247

Aunque ha tenido 21 peleas en la UFC, Gerald Meerschaert no dudó cuando recibió la llamada para pelear contra el recién llegado promocional Reinier de Ridder en UFC Fight Night 247 .

De Ridder (17-2 MMA, 0-0 UFC) no es un debutante cualquiera. Es un ex campeón de dos divisiones con ONE Championship, y fue un fichaje de agente libre celebrado por los organizadores, que no perdieron tiempo en lanzarlo a las profundidades contra el poseedor del récord de final de peso mediano Meerschaert (37-17 MMA, 12-9 UFC) en la cartelera del sábado en UFC Apex ( ESPN+ ).

“Creo que es algo bueno. Creo que mucha más gente sabe sobre De Ridder de lo que tal vez algunas de las personas que solo siguen UFC le dan crédito. Es duro. Tuvo muchos cinturones en ONE FC, así que no es algo para sacudir la cabeza. Es divertido ser el que le da la bienvenida a alguien que fue doble campeón en una organización diferente porque creo que dice mucho sobre mí si puedo salir y lograr ese final el sábado”.

Con dos victorias consecutivas en su currículum, Meerschaert está disfrutando del estado actual de su carrera. Como la mayoría de los boxeadores, su objetivo es ascender en la clasificación y llegar a enfrentamientos más relevantes. No está seguro de cuánto le ayudará vencer a De Ridder en lo primero, pero dijo que exigirá lo segundo si consigue levantar la mano.

“Creo que una victoria sobre De Ridder, si gano de manera lo suficientemente impresionante, podría ponerme en el puesto número 15 (en el ranking oficial de UFC), pero definitivamente me pone en la conversación para pelear contra peleadores clasificados. Absolutamente. Eso es lo que espero con ansias. Si gano el sábado, me gustaría pelear con alguien clasificado o simplemente que me den a alguien que tenga un nombre decente en una cartelera importante. Pelear con alguien que esté en lo alto del ranking es importante, pero que te vean haciendo grandes actuaciones es igual de importante, si no más”.

Meerschaert admitió que tiene tanta curiosidad como cualquiera por ver de qué es capaz De Ridder en el nivel de la UFC, especialmente dadas sus fuertes habilidades de agarre. Meerschaert posee la mayor cantidad de victorias por sumisión en la historia de la categoría de peso de 185 libras de la UFC, por lo que el enfrentamiento en la lona es uno que está ansioso por enfrentar.

“Espero que esté en su mejor momento y es un luchador muy, muy bueno. Especialmente en el estilo de lucha de jiu-jitsu, es uno de los últimos tipos que realmente sale y lo implementa en su plan de juego. Definitivamente tiene más el estilo de Gunnar Nelson o Demian Maia, y es tan peligroso como cualquiera de ellos”.