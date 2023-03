Usman: “Nadie piensa que Edwards es mejor que yo”

Antes de su oportunidad de redimirse, la confianza no escasea para el ex campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman.

“The Nigerian Nightmare” pasó por encima de la división de las 170 libras antes de 2022, defendiendo el oro cinco veces después de una actuación dominante para ganar el título contra Tyron Woodley en 2019.

Pero mientras que Colby Covington, Gilbert Burns y Jorge Masvidal no lograron derrocar a Usman, Edwards lo logró. En UFC 278 en agosto pasado , “Rocky” estuvo a la altura de su apodo con una coronación memorable en Salt Lake City, durmiendo a Usman con una patada en la cabeza en el asalto final.

Dado su largo reinado y su fuerte desempeño antes del último KO, así como la serie de cabeza a cabeza de la pareja con una victoria cada uno, una revancha parecía inevitable.

Ese tercer baile está programado para Londres, Inglaterra, el 18 de marzo, con los dos mejores pesos welter listos para completar su trilogía en el cartel principal de UFC 286 .

Durante una entrevista reciente de la semana del evento con Sky Sports , el ex campeón Usman abordó algunos de los comentarios previos a la pelea que salieron de Edwards.

Según “The Nigerian Nightmare”, esa conclusión no sería corroborada por un solo fanático, experto o peleador.

“Ha dicho un par de cosas y me ocuparé de ellas el 18 de marzo. Tú (Edwards) tienes que ser realista. Tienes que ser real contigo mismo. No puedes mentirle a tu corazón… No creo que haya nadie en el mundo que pueda decir eso (soy inferior a él). él) a. No creo que haya nadie a quien le pueda decir eso, ni siquiera a él mismo”.

“Él y yo lo sabemos. Al final del día, él es el campeón, y le doy eso… Pero él y yo lo sabemos. Cuando entro allí y peleo contra estos muchachos, no estoy peleando contra sus habilidades”. Puedo pelear contra muchachos con mejor boxeo que yo… mejor kickboxing… mejores credenciales de lucha libre. No importa, es cómo lo mezclas… Se llama artes marciales mixtas. No creo que haya nadie en el mundo que esté de acuerdo en que él es mejor artista marcial mixto que yo“.

En unos días, tanto Usman como Edwards intentarán demostrar que su confianza es correcta frente a lo que promete ser una multitud ruidosa en el Reino Unido.

Aunque varios compañeros de Usman, incluido el contendiente en ascenso Jack Della Maddalena, han sugerido que su tiempo en la cima ha terminado, el hombre de 35 años tiene como objetivo un regreso al trono en la capital inglesa.