Sean Strickland critica a Paulo Costa por no pelear

Parece que a pesar de las frecuentes idas y vueltas en las redes sociales, una pelea entre Sean Strickland y Paulo Costa no está más cerca de concretarse.

Los dos contendientes de peso mediano de UFC no tienen oponentes, habiendo registrado victorias en sus respectivas últimas salidas. Si bien Costa, número 5 del ranking, no ha estado en acción desde una victoria sobre el ex campeón Luke Rockhold en agosto pasado, Strickland, número 7 del ranking, abrió su 2023 al detener la carga de Nassourdine Imavov .

Desde entonces, se ha lanzado constantemente una pelea entre la pareja. Eso está incluido por el propio brasileño, quien recientemente avivó el fuego al llamar una vez más a “Tarzán” para una pelea.

Sin embargo, resulta que los comentarios del brasileño aparentemente vienen sin ninguna ambición real de reservar la pelea. Y habiendo descubierto que a través del diálogo con la organización, Strickland ha comparado la actitud de Costa con la de cierto individuo inactivo…

Durante una entrevista reciente con Helen Yee , Strickland proporcionó una actualización sobre su regreso a la acción y la probabilidad de que sea contra Costa.

El franco y a menudo controvertido 185lber criticó a “Borrachinha” por hacer llamadas falsas, citando la nota de UFC de que Costa sigue enfrascado en una disputa contractual con la promoción y no está buscando reservar una pelea.

Con eso, Strickland comparó al brasileño con Dillon Danis, quien se ganó una reputación por no competir durante varios años, notoriedad que mejoró cuando se retiró de un combate de boxeo planeado con el YouTuber británico KSI a principios de este año.

“¿Qué es eso, Dillon Danis? Paulo Costa es el Dillon Danis de UFC. El tipo no pelea. En el momento en que dijo eso (llamada de Twitter), golpeé a mis muchachos y dije: ‘Oye, ¿es esto legítimo?’ Llegaron a UFC y dijeron: ‘Él solo te está jodiendo. No tiene intención de pelear. Está en una negociación de contrato’.

“Entonces, todo lo que dice Paulo Costa está lleno de mierda. No tiene intención de pelear. Es el maldito Dillon Danis de MMA. Es una broma en este momento“.

Si bien su par brasileño puede ser lo contrario, Strickland ha demostrado estar dispuesto a pelear contra quien sea y cuando sea.