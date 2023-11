The Undertaker: «Hubiera asesinado a Sting»

The Undertaker en contra de Sting es una de las luchas más grandes de la historia que nunca ocurrieron. En realidad, sí que lucharon en una ocasión, cuando The Icon defendió ante Mark Callous (antiguo personaje del Enterrador) el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA en 1990. Pero con los personajes que convirtieron en leyendas vivientes no, lo cual tanto ellos como los fanáticos siempre lamentarán. Y eso que hubo ocasiones, como aquella en que WWE los planeó para WrestleMania. La vez anterior que hablamos de ello, el ahora luchador de AEW comentaba esto:

«Hasta el día de hoy, honestamente, no sé por qué no ha ocurrido. Quizá Taker nunca quiso realmente trabajar conmigo. Tal vez le preguntaron y dijo que no quería hacerlo. Puede que tuviera sus motivos, aunque en realidad Taker y yo siempre nos hemos llevado muy bien. No creo que tenga problemas conmigo, yo no tengo ningún problema con él. Simplemente le tengo un gran respeto. Pero no tengo ni idea de por qué ese combate nunca sucedió».

► Undertaker vs. Sting: ¿Qué hubiera pasado?

Y de una especulación pasamos a otra, la que Undertaker comparte en su reciente entrevista en Wrestle Binge. The Deadman cree que hubiera asesinado a Sting.

“Lo habría matado. Habría recibido una Tombstone, hermano, se habría ido después de que lo hubiera dejado plantado.”

También le preguntaron al Undertaker sobre la inminente jubilación de Sting y no tuvo más que elogios para él:

“Sting, felicitaciones por una carrera espectacular. Quiero decir, es un verdadero ícono de nuestra industria. Lo ha hecho todo, y como dije, qué tremenda la longevidad de ese personaje, no puedo más que felicitarlo. Espero que la jubilación sea todo lo que deseas y te mereces todo lo que tienes.”

Como sabemos, El Enterrador también está retirado. ¿Y si volvieran una sola vez para enfrentarse?